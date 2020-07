Mafrense Heloísa Stoeberl participa do concurso nacional “Maria Maquiada”

Com a pandemia é importante dedicar um tempo a si mesmo, pois se valorizar em época de crise faz com que os problemas psicossociais sejam reduzidos, além de gerar autoestima elevada. Com essa ideia, a mafrense Heloísa Stoeberl, 16 anos de idade, se inscreveu no concurso nacional de maquiagem “Maria Maquiada”, concorrendo com mais de 100 pessoas.

Na primeira etapa, das 100 pessoas apenas 12 seguiram para a segunda fase. Para a felicidade de Heloísa – que está iniciando na profissão de maquiadora –, ela foi selecionada, sendo reconhecido seu trabalho e qualidade nacionalmente.

Para prosseguir no concurso e mostrar ainda mais o seu trabalho ao país, agora Heloísa precisa de curtidas na foto da rede social Instagram na página oficial do concurso.

Para colaborar basta curtir:

O perfil de Heloísa Stoeberl no Instragram é @lolo_social_makeup