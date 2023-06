Mafrense precisa de ajuda para realizar uma importante cirurgia

O mafrense Fernando Pereira da Silva precisa de ajuda para realizar uma importante cirurgia: Me chamo Fernando Pereira da Silva, tenho 38 anos sou morador da cidade de Mafra SC. A 2 anos fraturei meu braço (radio discal com extensão para metafise, fratura grave com cominuicao e perca óssea) passei por cirurgia onde foi colocado uma placa e 7 parafusos. Ao longo do tempo apareceu um cisto no carpo ( parte de cima da mao ) após vários exames foi constatado que 2 dos parafusos está transfixado no tendão, onde está causando infecção e atrofiando 3 dedos. Na última consulta foi feito uma solicitação cirúrgica para a retirada dos parafusos que estão causando a infecção e o atrofiamento dos dedos. A liberação da cirurgia pelo SUS demora em média 2 anos. Preciso realizar essa cirurgia o quanto antes para não perder o movimento dos dedos. Peço encarecidamente a ajuda para poder realizar a cirurgia. “A sua doação fará toda a diferença. Por favor, contribua com o que puder e ajude-nos a atingir nossa meta. Compartilhe esta vaquinha com seus amigos e familiares e junte-se a nós nesta causa importante. Juntos, podemos fazer a diferença!”

Colabore através da Vakinha: https://www.vakinha.com.br/3814702

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Você também pode contribuir via Pix usando a chave:

3814702@vakinha.com.br