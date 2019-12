Mafrense realiza ação entre amigos para conseguir realizar cirurgia

O mafrense Mauro Cesar dos Santos Mendes, 42 anos, está realizando uma ação entre amigos para arrecadar dinheiro para a realização de uma cirurgia de artroplastia total de quadril, além da reconstrução de ligamento cruzado anterior do joelho e remoção de haste de titânio da tíbia.

Em fevereiro deste ano ele foi diagnosticado com uma “coxartrose” (artrose no quadril esquerdo) decorrente de traumatismo em quadril acetábulo e cabeça femoral, ocorrido aos 18 anos de idade. Mauro está com artrose grau IV, sendo este o último estágio. O único tratamento é a realização de uma artroplastia total de quadril, onde a cabeça femoral e partes do acetábulo são substituídas por uma prótese de metal com articulação em cerâmica. Além de estar com tendão rompido no joelho da mesma perna e com uma haste de titânio quebrada na tíbia, tendo a mesma deslocada e causando mais prejuízo no joelho.

O SUS somente realiza este procedimento em pessoas acima dos 60 anos de idade, onde são fornecidas próteses nacionais com garantia de 10 anos. No caso de Mauro, é preciso uma prótese importada com garantia de 30 anos. Além do SUS não realizar a cirurgia necessária, assim como ocorreu em fevereiro de 2019, Mauro teve novamente um pedido de auxílio-doença indeferido no dia 29/11/2019, onde o INSS alega não existir nenhum impedimento para as atividades laborais.

Além da artrose, Mauro possui limitação de movimentos e um encurtamento de 6 cm do membro inferior esquerdo, também derivados do acidente ocorrido em 1996. “Este desgaste na cartilagem causa dores fortes em qualquer posição que fiquemos por um período de 40 minutos à uma hora, precisando estar trocando de posição o máximo de vezes possível. Estou fazendo uso de algumas medicações para o alívio das dores, mesmo sendo esse um tratamento meramente paliativo. Mediante as negativas do SUS e INSS é que tomei a decisão da realização da campanha de ação entre amigos, colocando como prêmios os bens que tenho, pois não tenho outra forma de juntar os valores”, comentou.

Os prêmios da ação entre amigos são: um Celta Live 1.0, um Fusca 1300L e uma TV Smart Led 32’’. O sorteio está previsto para ocorrer no dia 28/03/2020 pelo resultado da Loteria Federal.

Pontos de vendas em Mafra:

– Nobre Ofício / Alto de Mafra – 47 3642-9241

– Barbearia Bueno / Vila Nova – 47 98849-4455

– Projetta-Design / Vila Nova – 47 99963-0765

– Madrugadão Conveniência / Vila Ferroviaria – 47 99990-6476

– Loja de bicicletas Konkel / Centro – 47 3642-2722

– Casa da Limpeza / Centro – 47 3645-3306

Pontos de vendas em Rio Negro:

– Topper Lanches / Bom Jesus – 47 3645-1955

– Hotel Pampas / BR 116 – 47 3645-2293

Os bilhetes também podem ser adquiridos diretamente com o Mauro através do WhatsApp: 47 99289-0739. Cada bilhete custa R$ 50,00. O regulamento completo e demais informações podem ser encontradas na página: www.fb.me/abraceestacausacommauro