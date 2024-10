Mafrenses brilham novamente no Estadual de Badminton

Os representantes do Clube Mafrense de Badminton foram destaque na última etapa do ano, alcançando 8 finais e conquistando um total de 18 medalhas, sendo 2 de ouro, 6 de prata e 10 bronze.

A IV Etapa Estadual de Badminton aconteceu em Joaçaba, de 18 a 20 de outubro, reunindo 203 atletas provenientes de várias cidades catarinenses e encerrando o calendário estadual de badminton. Evento organizado pela Federação Catarinense de Badminton FCBd e pelo clube AMOB, anfitrião da competição.

“Este campeonato superou todas as expectativas, não apenas pelo número de medalhas e finais que nosso clube alcançou, mas também pelo desempenho exemplar dos atletas. Tivemos novos competidores que trouxeram medalhas para casa e outros que conseguiram superar seus próprios limites ao chegar ao pódio. É motivo de grande orgulho ver nossos atletas se destacando e atuando bem contra jogadores renomados dos grandes clubes. Parabenizo todos os atletas pela excelente participação”, declarou Luciano Arten, treinador e diretor esportivo do clube. Ele agradeceu aos atletas, pais e amigos, bem como a Prefeitura Municipal de Mafra, a Secretaria Municipal de Esportes e a E.E.B. Santo Antônio.

Para novembro, o atleta mafrense Davi Sfair Arten participará, em João Pessoa, dos Jogos da Juventude, representando o Estado de Santa Catarina.

Confira os resultados na IV Etapa Estadual:

2º lugar – Simples Feminina Sub 13 – Laiana Helena Arten

2º lugar – Dupla Mista Sub 13 – Laiana Arten e Bernardo Mareth

3º lugar – Simples Masculina Sub 13 – Bernardo Henrique Sfair Mareth

3º lugar – Dupla Feminina Sub 15 – Bruna Elias Pscheid e Laiana Arten

3º lugar – Dupla Masculina Sub 15 – Bernardo Mareth e Benjamin Cavalcanti

3º lugar – Simples Feminina Sub 15 – Bruna Elias Pscheidt

2º lugar – Dupla Masculina Sub 17 – Davi Arten e Caio Schoeffel (Ibirama)

3º lugar – Dupla Mista Sub 17 – Davi Arten e Kamile Oelke (Blumenau)

3º lugar – Simples Masculina Sub 17 – Davi Arten

1º lugar – Dupla Masculina Sub 19 – Isaque Cavalcanti e João Vitor de Melo

2º lugar – Simples Masculina Sub 19 – Isaque Cavalcanti

3º lugar – Simples Masculina B – Rafael Bossi

2º lugar – Dupla Masculina B – Rafael Bossi/ Vitor Fogaça (Curitibanos)

1º lugar – Dupla Masculina 45+ – Osni Jose Grein e Marcelo de Almeida (Ascurra)

3º lugar – Simples Masculina 45+ – Osni Jose Grein

3º lugar – Dupla Mista 45+ – Luciano Arten e Luciana Dib (Jaraguá do Sul)

2º lugar – Dupla Masculina 40+ – Luciano Arten e Marcos Stein (Caçador)

3º lugar – Dupla Masculina Principal – Lucas Arten e Kaike Blank (Ibirama)