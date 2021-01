Mafrenses cobram respostas sobre as falhas nas obras da Avenida Nereu Ramos

As obras de revitalização de toda a extensão da Avenida Nereu Ramos iniciaram em dezembro. De acordo com o memorial descritivo da obra, o objetivo é revitalizar e requalificar as calçadas atendendo a normas de acessibilidade atual, melhorar o paisagismo existente, melhoria e adequação do mobiliário urbano com placas de sinalização e balizadores, colocação de faixas elevadas, recape da pavimentação asfáltica, inserção de rotatórias para melhorar o fluxo de veículos e facilitar retornos, entre outras melhorias. A obra contempla ainda a reforma do Portal de Entrada.Â

Vídeos e imagens divulgadas nas redes sociais mostram a situação que está a obra atualmente. Em um dos vídeos (assista abaixo) feito por um morador é possível ver que há falhas na construção do canteiro central, onde terá – segundo o projeto da obra- o plantio de flores e jardins com folhagens e árvores nativas de porte pequeno.

No vídeo o mafrense pede explicações da prefeitura e cobra uma fiscalização por parte dos fiscais de obra, vereadores eleitos e também do Ministério Público.

Vídeo: divulgação/Facebook

O projeto considera toda extensão da Avenida entre a Praça Lauro Müller e o entroncamento da BR 116 com a 280, totalizando 1.750 metros. O valor total da obra é de R$ 2.265.515,80 com recursos oriundos do Badesc. O processo licitatório foi o de nº 292 – na modalidade Tomada de Preços nº 10/2020. A empresa vencedora deu início às obras em dezembro e o prazo de conclusão é de cinco meses.

