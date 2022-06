Mafrenses conquistam bronze na 3ª etapa do Circuito Nacional de Badminton

Os atletas Mafrenses Laiana, Davi e Lucas conquistaram 3 medalhas de bronze, em Curitiba, durante o Campeonato Brasileiro Interclubes – CBI – CBC, 3ª Etapa do Circuito Nacional de Badminton 2022.

Aconteceu no período de 22 e 26 de junho, com 416 atletas, sendo 253 masculinos e 163 femininos, disputando 697 partidas, defendendo as bandeiras de 46 clubes, de 11 estados brasileiros, nas categorias Sub-11, Sub-13, Sub-15, Sub-17, Sub-19 e Adulto, valendo pontuação para o ranking nacional.

Resultado inédito

Essa foi a primeira vez os 3 atletas conseguiram medalhar numa competição tão difícil e importante. Destaque para a pequena Laiana que foi pela primeira vez na Etapa Nacional “Foi muito legal jogar na quadra com tapete e achei muito diferente a peteca de pena, mas eu gostei muito, principalmente de ganhar uma medalha”,  diz Laiana.

“Estou muito feliz com os resultados dos atletas, apesar de todas as dificuldades que temos, por ser um clube pequeno, com poucos dias de treinos, nossos atletas conseguem competir de igual pra igual com clubes grandes, atletas consagrados de renome e conseguem trazer resultados que eleva o nome do clube e do município” diz Luciano, pai, tio e treinador.

Os atletas agradecem o apoio principalmente de seus pais, da Prefeitura Municipal de Mafra, seus patrocinadores, ao clube Abam e todos que de uma forma colaboraram.

Segue os resultados:

Lucas Arten – 3º lugar – Categoria Simples Masculina Sub 19

Davi Arten – 3º lugar – Categoria Dupla Mista Sub 15

Laiana Arten – 3º lugar – Categoria Dupla Feminina Sub 11