Mafrenses devem aguardar autorização para conectar imóveis ao sistema de esgoto

Com as obras do primeiro sistema público de coleta e tratamento de esgotos de Mafra em etapa de finalização, a CASAN alerta os moradores para que aguardem orientações. Somente quando toda a infraestrutura estiver operando, os moradores poderão conectar o esgoto na rede coletora que levará o efluente para tratamento.

A autorização será comunicada pela CASAN nas faturas. Antecipar a conexão ao sistema antes do início da operação pode resultar em problemas para os moradores, como o retorno de esgoto nas residências. Podem ocorrer também problemas para a cidade, como extravasamentos nas ruas e mau cheiro. As ligações sem autorização ainda comprometem a execução das obras, exigindo interrupções para “secar” as tubulações da rede coletora de esgoto.



Orientações para a população



A CASAN implantou uma Caixa de Inspeção (CI) em frente aos imóveis que serão atendidos nesta primeira etapa do sistema. Quando autorizado, o morador deverá providenciar adaptações internas para que o esgoto do imóvel seja direcionado a esse local. Os custos relacionados à mão de obra e materiais hidráulicos internos são de responsabilidade dos proprietários.

A conexão do esgoto à rede de coleta da CASAN deve seguir uma série de orientações, conforme descrito no folder que está sendo entregue nas visitas realizadas pelo Projeto Socioambiental.

As informações também estão disponíveis no site da CASAN. Os moradores ainda podem procurar a CASAN de Mafra para esclarecer dúvidas. A agência está localizada na Rua Tenente Ary Rauen, 631.