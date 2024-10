Mais 120 unidades habitacionais serão construídas em Mafra

Promover o acesso à moradia digna para famílias de baixa renda, é o principal objetivo do FAR (Fundo de Arrecadação Residencial) um dos principais fundos que apoiam as políticas habitacionais do Governo Federal.

Pautado nisso, o Prefeito Emerson Maas recebeu em seu gabinete, na tarde da última quinta-feira, 17, membros da superintendência da Caixa Econômica Federal e da empresa Soluções Engenharia e Consultoria em Projetos e Convênios Ltda., para assinarem o contrato que visa a execução do empreendimento habitacional do programa Minha Casa Minha Vida, com recursos oriundos desse fundo.

Mais moradias

O empreendimento denominado Condomínio Residencial Vivaldo Herbst será na Vila Ivete, atrás da EEB Tenente Ary Rauen. Serão 120 apartamentos, com 52,40m² construído e 44,12m² de área útil, além de playground, bicicletário e salão de festas comunitários. O início das obras está previsto para as próximas semanas e o prazo para conclusão é de 18 meses conforme cronograma de execução.

O valor de participação do FAR é de R$ 18.480.000,00, montante total do empreendimento. Para o prefeito, a assinatura deste contrato “é motivo de alegria e mais uma conquista para a cidade de Mafra”.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

O superintendente executivo da Caixa Econômica Federal (CEF), Eduardo Jacobi, destacou que a assinatura deste contrato é uma data festiva, “pois este é o primeiro contrato desta modalidade da região Norte e Nordeste”.

Parceria

Estiveram presentes na ocasião: Gabriela Albiero (coordenadora da filial da Regov Joinville – CEF); Rodrigo Monteiro (superintendente executivo de varejo – CEF); Eloir de Lima (gerente da agência Mafra – CEF); Aureo Andrade Jr. e Bruno Veloso da Silva (respectivamente diretor e proprietário da Soluções Engenharia e Consultoria em Projetos e Convênios Ltda.) e ainda Valéria Grossl Mendes da Silva, diretora de habitação da Prefeitura de Mafra.