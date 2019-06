Mais câmeras de segurança serão instaladas na Rodoviária de Mafra

Na última terça-feira, 11, a segurança do terminal rodoviário de Mafra, foi tema da sessão ordinária da Câmara Municipal de Mafra. O comandante da Guarnição Especial de Mafra (GEMFA), tenente-coronel Marcelo Pereira, explicou sobre as instalações de câmeras de segurança no terminal rodoviária de Mafra.

Desde 2012, Mafra vem recebendo investimento em vídeo monitoramento. Naquele ano, o município recebeu dez câmeras por meio de convênio do governo estadual com governo municipal. O comandante Marcelo lembrou que o Ministério Público de Santa Catarina, por meio do Fundo de Penas Alternativas, entrou no projeto em 2017. Atualmente, o município conta com cerca de 25 câmeras com transmissões ao vivo mais as câmeras off-line.

Segundo o tenente-coronel, o terminal rodoviário era motivo de insegurança para usuários e comerciantes. Após o mapeamento do local, foram instaladas duas câmeras e equipamento com suporte para mais aparelhos. O comandante também ressaltou que 12 câmeras seriam suficientes para atender a parte interna do terminal.

Para a comunidade, o terminal rodoviário estava vulnerável e vinha sofrendo com violência urbana. Todos os vereadores também apoiaram a ação e de forma conjunta solicitam as 12 câmeras para o interior do terminal.