Mais de 100 casas populares serão construídas em Mafra

Verbas de aproximadamente R$ 28 milhões para Mafra e região, contemplando o hospital São Vicente de Paulo, aquisição de britador móvel para o Planalto Norte, drenagem e saneamento do loteamento Novo Horizonte e construção de 120 casas populares. Essas foram as boas novas anunciadas pelo Deputado Federal Carlos Chiodini quando esteve em Mafra nesta semana.

O primeiro compromisso foi no hospital São Vicente de Paulo, onde se comprometeu a ajudar o hospital em algumas demandas importantes e anunciou uma emenda de R$500.000,00 para o HSVP.

Mais tarde se reuniu com os prefeitos da Amplanorte onde anunciou uma emenda impositiva no valor de R$4.000.000,00 para aquisição de um britador Móvel para a região. (emenda de deputado Chiodini e da deputada Ivete da Silveira). Na mesma ocasião anunciou uma emenda de 5.000.000,00 para obras de drenagem e saneamento para o Loteamento Novo Horizonte e R$18.000.000,00 para a construção de 120 casas pelo programa Minha Casa Minha Vida.

O Prefeito Emerson Maas agradeceu o carinho e olhar diferenciado do deputado para com o povo mafrense. Chiodini disse estar iniciando o ano de 2024 com o pé direito e destacou que além dessas verbas já anunciadas, está batalhando em novos apoios para Mafra.