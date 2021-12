Mais de 200 alunos de Mafra receberam certificado de capacitação em Defesa Civil

Mafra é o primeiro município do Planalto Norte a formar alunos do Programa Defesa Civil na Escola em Defesa do Cidadão – preparando para um futuro melhor

Com a capacitação de professores e alunos – do 6º ao 9º ano – com a finalidade de se tornarem multiplicadores da prevenção, o Programa Defesa Civil na Escola em Defesa do Cidadão, formou 221 alunos das escolas EMEB Mário de Oliveira Goeldner, CEM Beija-Flor e EMEB Avencal São Sebastião. A formatura aconteceu na manhã desta quinta-feira, 09, no auditório do Cedup, contando com a presença dos diretores das escolas, autoridades e membros da Defesa Civil local e do estado. Na ocasião, 11 alunos receberam certificado representando os demais colegas.

Prevenção é o foco

Por meio do Núcleo Escolar de Proteção e Defesa Civil os alunos aprenderam sobre gestão de risco de desastres, com foco na prevenção. O programa em Mafra foi desenvolvido em parceria com a Defesa Civil de Santa Catarina, Instituto Federal Catarinense campus Camburiu, Secretaria de Estado da Educação com apoio da Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura.

O prefeito Emerson Maas compareceu ao evento e parabenizou a todos pela formatura. “Aqui em Mafra somos propícios a enchentes, vendavais e outros intempéries. Mas agora vocês estão preparados para colaborarem com a Defesa Civil nestas situações”. Ele reforçou ainda a importância dos jovens alunos colocarem em prática o que aprenderam em suas comunidades. “Quando a gente está preparado para estas situações, fica mais fácil o gerenciamento”.

Projeto inovador

O coordenador Regional de Defesa Civil, Clodoaldo Ribas dos Santos, destacou que Mafra foi o primeiro município do Planalto Norte a participar deste “projeto inovador no Brasil” e que teve o maior número de participantes. Ele destacou ainda a relevância do programa. “O foco é a prevenção, para que se tenha o mínimo de prejuízo e risco à vida das pessoas”.

A secretária de educação, Jamine Henning disse que no ano que vem a Defesa Civil será trabalhada de forma interdisciplinar. “Se tivermos dentro de nossas escolas crianças preparadas, estas podem ajudar com conhecimentos, levando para colegas, família e para nossa comunidade”, declarou, parabenizando todos os envolvidos.

Os alunos representantes, junto a seus diretores, farão a entrega formal para os demais colegas da turma, do kit Defesa Civil que receberam.

Juramento e diploma

A aluna Thaís Becker fez o juramento e em seguida foram entregues os certificados aos alunos e aos diretores: Luciana Steffens (CEM Beija-Flor), coordenador da Secreteria Municipal de Educação, Alexandre Berger, representando a EMEB Avencal São Sebastião e Ricardo Bergamini (EMEB Mário de Oliveira Goeldner).

