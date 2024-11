Mais de 700 alunos se formam no Programa Protetores do Lar em Mafra

A noite da última quarta-feira, 6, foi especial para alunos de sete colégios públicos de Mafra, do 1º ano do Ensino Médio. Estudantes entre 15 e 17 anos, totalizando 720 formandos, receberam o título de Protetores do Lar. A formatura aconteceu no Espaço Álamos, com a presença de  autoridades civis e militares, diretores e professores das escolas envolvidas – EEB Barão de Antonina, EEB Santo Antônio, EEB Paula Feres, EEB Hercílio Buch, EEB Francisco Izabel, EEB Jovino Lima e EEB Tenente Ary Rauen -, também pais dos alunos, representantes e parceiros da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), do CRAS e do Núcleo de Educação, Prevenção, Atenção e Atendimento às Violências na Escola (NEPRE).

Trajetória

O projeto iniciou em maio deste ano, com palestras realizadas pela Polícia Militar de Mafra (38º Batalhão), CRAS Central/Secretaria Municipal de Assistência Social e Habitação e OAB, e acompanhamento do NEPRE. Para a secretária de assistência social e habitação, Daniele Kondlatsch, capacitar os jovens com conhecimento sobre violência doméstica, investe-se em um futuro mais seguro e em cidadãos mais preparados para lidar com os desafios da sociedade contemporânea.

“A educação nesse campo não apenas fortalece as relações entre comunidade e núcleo familiar, mas também contribui para a construção de uma cultura de paz e cooperação social, essenciais para o progresso coletivo. Para que nossos jovens não sejam as vítimas do futuro, a Prefeitura de Mafra apoia este programa”, conclui.

Projeto

O Protetores do Lar é uma extensão da Rede Catarina. Em Mafra é aplicado pelo 38º Batalhão de Polícia Militar, em parceria com instituições nas escolas estaduais, para o público-alvo que se encontra nos primeiros anos do ensino médio, jovens entre 15 e 16 anos em média. Com o propósito de erradicar a violência doméstica e familiar por meio da educação e conscientização, o curso orienta os jovens sobre as repercussões psicológicas, sociais e jurídicas das condutas que caracterizam esse tipo de violência.