Mais de 80% das crianças menores de cinco anos em Mafra já tomaram a vacina contra poliomielite

Secretaria Municipal de Saúde pede que pais levem seus filhos que ainda não se vacinaram a uma unidade de saúde para conferir a carteirinha de vacinação

O Ministério da Saúde prorrogou a Campanha Nacional de Vacinação contra a Poliomielite e Multivacinação até o dia 30 de setembro (sexta-feira) com o objetivo de reforçar as coberturas vacinais contra a pólio e outras doenças que podem ser prevenidas e evitar a reintrodução de vírus que já foram eliminados no Brasil.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Em Mafra, no último sábado, 24, as ESFs Central e Vila Nova estiveram abertas para receber o público das campanhas. No total foram 145 doses aplicadas no dia, sendo 72 (VOP) contra a poliomielite. Já a ESF Restinga e Jardim América fizeram busca ativa e vacinaram crianças nas residências.

De acordo com os dados da Secretaria Municipal de Saúde, Mafra atingiu 2556 doses aplicadas desde 08 de agosto, correspondendo 83,15% (estimativa IBGE). A meta de cobertura é de 95%. Para tanto, a Saúde de Mafra conclama os pais e responsáveis para que levem as crianças e adolescentes às unidades de saúde para receberem as vacinas.