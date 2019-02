Mais de R$ 900 mil de bens inservíveis foram leiloados pela Prefeitura de Mafra

Compartilhar no Facebook

Na manhã da última segunda-feira, 11, a Prefeitura de Mafra realizou no auditório da Amplanorte o leilão público e online de bens móveis inservíveis. O leilão foi realizado pelo leiloeiro público oficial Anderson Luchtenberg e foi considerado “um sucesso” pelos organizadores.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Ao todo, noventa e sete lotes contendo veículos, motocicletas, máquinas, transformadores, tanques de reservatório para combustíveis, eletrônicos, eletrodomésticos e sucatas foram leiloados e renderam aos cofres públicos mais de R$ 900.000,00.

O prefeito Wellington Roberto Bielecki declarou que “esse foi um dos maiores leilões já realizados em Mafra e em Santa Catarina, superando nossas expectativas. Conseguimos nos desfazer de materiais obsoletos e vamos aplicar os recursos adquiridos de maneira mais eficiente na continuação dos trabalhos visando o desenvolvimento de Mafra”, concluiu.

Segundo o secretário de Administração Alexandre Solesinski “boa parte desses bens não atendia às necessidades do município, através do leilão conseguimos captar recursos de maneira rápida, que serão utilizados na reposição da frota e aquisição de outros equipamentos, visando atender de melhor maneira o município de Mafra”.

O leilão teve lances iniciais entre R$ 100,00 e R$ 41.900,00, e foram arrematados pelo maior lance oferecido. O edital do leilão nº 001/2019, bem como a relação de itens que foram leiloados está disponível no site da Prefeitura no endereço: https://www.mafra.sc.gov.br/ na aba licitações.