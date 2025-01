Mais ruas de Mafra recebem asfaltamento

As obras de pavimentação asfáltica em CAUQ (Concreto Asfáltico Usinado a Quente) e drenagem de quatro ruas no Faxinal encontram-se em fase de conclusão, restando ainda a sinalização viária (placas e pinturas no asfalto).

As ruas Pioneiro 12 de Outubro, Servidor Ernesto Nitz, 25 de Março, e Rua Pioneiro 13 de Maio concentram um grande número de casas, além de escola, pracinha e empreendimentos comerciais. O valor total da obra é de R$ 6.964.319,81, conforme consta no processo licitatório (Concorrência Pública nº 003/2023), com recursos do Financiamento CAIXA/FINISA.

Menos poeira e lama

Diferente das ruas de terra ou paralelepípedo, o asfalto minimiza a formação de poeira em períodos secos e lama em dias chuvosos, melhorando a qualidade do ar e evitando sujeira nas casas. Esse também é o ponto de vista das moradoras da Rua 25 de março, Iraci Xavier Paes, aposentada e Ivanilda Litz, do lar. Elas disseram que o pó diminuiu e melhorou a trafegabilidade. “Não esperava que viesse o asfalto, mas fiquei feliz, porque está muito bom”, destacou Iraci, moradora há 12 anos no bairro. Já Ivanilda, com mais de 30 anos no faxinal, lembrou que “é importante manter em ordem a drenagem e as bocas de lobo”.

O prefeito Emerson Maas, que visitou recentemente a obra, pontuou que ruas asfaltadas melhoram a locomoção de pedestres, ciclistas e motoristas. “A pavimentação melhora a qualidade de vida, trazendo benefícios tanto para a infraestrutura urbana quanto para o bem-estar dos moradores. Também impulsiona a economia local, incentivando a abertura de empresas e comércio”, concluiu.