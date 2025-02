Mais ruas de Mafra receberam asfalto nesta semana

Dando continuidade aos serviços de urbanização e melhoria na trafegabilidade, equipe da Secretaria de Obras e Serviços Públicos está realizando nesta semana a pavimentação asfáltica de mais quatro ruas centrais.

As ruas Alexandre Fleming com 220 metros sendo asfaltados e São João com 100m. , no Centro I Baixada e as ruas Vereador Hercílio Buch com 90m. e Servidor Argemiro Grein, com 80m., no Centro II Alto de Mafra, totalizam 490 metros lineares de pavimentação asfáltica.

Os serviços iniciaram na segunda-feira, 17, sendo utilizados recursos próprios do município. Estas melhorias fazem parte do projeto da Administração Municipal em recuperar vias e demais logradouros públicos.

Para solicitar serviços

Caso o munícipe observe problemas em sua rua, pode entrar em contato com a Ouvidoria Municipal pelo telefone/ WhatsApp (47 3641-4067) ou pessoalmente – Av. Prefeito Frederico Heyse, 1386, Alto de Mafra. Solicitações também podem ser feitas no site oficial da Prefeitura de Mafra no menu 1 Doc .

Ao solicitar algum serviço, é necessário que o morador indique o endereço, com nome da rua, bairro e se possível um ponto de referência do lugar que deve receber a ação. Caso queira, também podem ser anexadas fotos.