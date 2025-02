Mais ruas de Mafra são preparadas para receber pavimentação asfáltica

Compartilhar no Facebook

O avanço da pavimentação tem desempenhado um papel fundamental no desenvolvimento urbano e rural de Mafra, promovendo melhorias significativas na mobilidade, segurança e qualidade de vida da população. Desde o início do ano, equipes da Prefeitura de Mafra têm preparado ruas e realizado a pavimentação asfáltica.

No dia 28 de janeiro a Rua Vereador Hercílio Buch, no Centro, começou a ser preparada para receber asfalto numa extensão de 100 metros. Outra rua do Centro, a Governador Jorge Lacerda, também vai receber asfalto em mais 230 metros. A previsão de término das obras é até o final deste mês.

Já no interior a ponte Comiloti foi reformada e já está liberada para o tráfego. O serviço foi feito em parceria com a Prefeitura de Rio Negrinho que forneceu a mão de obra e a de Mafra o material.

O prefeito Emerson Maas destaca que “a pavimentação contribui para a valorização de áreas urbanas e rurais, facilita o acesso a serviços essenciais e impulsiona o crescimento econômico, ao atrair novos investimentos e fomentar o turismo”.