Mais ruas do Jardim América receberam melhorias

O bairro do Jardim América está transformado em um canteiro de obras pela Prefeitura de Mafra, com várias ruas recebendo melhorias. Além da pavimentação asfáltica da Rua João Maria do Valle, em razão da implantação do binário do bairro, ainda a Avenida João Batista Pigatto e a Rua Santos Dumont receberam obras de patrolamento e empedramento.

Também foram trabalhadas as ruas Dona Francisca, no Faxinal e José Cassias Pereira, na Vila Nova, que receberam patrolamento e empedramento e ainda a rua Crisógno Maia, na Vila Buenos Aires, onde foi feita colocação de meio fio e preparação para colocação do asfalto sobre a tubulação que foi refeita. Na sequência ela receberá ainda a operação tapa buracos.