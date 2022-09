Mais uma ponte é reformada em Mafra

A Prefeitura de Mafra entregou nesta semana mais uma ponte de madeira reformada no interior do Município. Agora foi a vez da ponte da Estação Canivete, sobre o rio Saltinho, que beneficiará mais de 300 famílias e atenderá também as localidades de Corredeira, Caillet, Butiá dos Tabordas e General Brito.

A ponte foi reconstruída em parceria com a Westrock, que também se utiliza daquela via. Ela forneceu a madeira e a Prefeitura de Mafra, por meio da Secretaria de Obras contribuiu com mão de obra e maquinário.

Cabeceiras destruídas

A ponte necessitava de reparos, uma vez que as fortes chuvas observadas destruíram as cabeceiras, que tiveram de ser refeitas, sendo ainda refeita parcialmente a cobertura.

O Prefeito Emerson Maas destacou a import√Ęncia dessas reformas, bem como da coloca√ß√£o das pontes de concreto. ‚ÄúEstamos trabalhando na recupera√ß√£o das pontes, pois s√£o obras de fundamental import√Ęncia para o meio rural, tanto para auxiliar no desenvolvimento do nosso agroneg√≥cio, como para dar condi√ß√Ķes de tr√Ęnsito para o transporte escolar e para as fam√≠lias moradoras no interior do munic√≠pio,¬† que precisam chegar na cidade‚ÄĚ.

