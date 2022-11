Márcio Pazin faz show gratuito “Amor Paralelo” em Mafra

Compartilhar no Facebook

Artista de Chapecó irá circular pelo Norte do estado entre os dias 22 e 29 de novembro

Com repertório autoral composto por clássicos de seus 4 discos solo e canções de seu novo álbum, lançado em 2021, o cantor e compositor chapecoense Márcio Pazin apresenta o show “Amor Paralelo”, que irá passar por 10 cidades do Norte catarinense entre os dias 22 e 29 de novembro.

A primeira cidade a receber o show é Mafra, nesta terça-feira, dia 22 de novembro.

Em voz e violão, as apresentações serão todas gratuitas e contarão com um formato que mostra as músicas na sua essência, favorecendo e remetendo ao modo mais original de executá-las.

Assim, os shows serão intimistas, com sonoridade mais simples e sutil, mas sem deixar de mostrar a elegância e beleza em sua obra. “As músicas serão apresentadas bem na sua origem: violão e voz, e as letras irão buscar um contato mais íntimo com o público”, destaca o artista.

Possibilitada pelo Programa de Integração e Descentralização da Cultura, por meio da Fundação Catarinense de Cultura do Estado de Santa Catarina, a circulação levará as apresentações musicais para Mafra, Itaiópolis, Papanduva, Monte Castelo, Major Vieira, Canoinhas, Bela Vista do Toldo, Três Barras, Irineópolis e Porto União.

Márcio Pazin

Músico e compositor, Pazin iniciou sua carreira em 1991, tendo em sua trajetória sete CDs autorais lançados, além da composição de trilhas sonoras para documentários e filmes.

Vencedor de seis festivais de música realizados em Minas Gerais e São Paulo, também já foi nomeado ao Prêmio Visa da Música Brasileira e foi por duas vezes vencedor do maior festival de música do Brasil: o Festival Nacional da Canção – FENAC , nos anos de 2012 e 2014.

As músicas do artista estão disponíveis no canal www.youtube.com/watch?v=q1qh4PrHYs4&t=424s.

SERVIÇO

Confira a agenda de apresentações na região:

22/11 – MAFRA

Horário: 19h

Local: Praça Ferroviário Miguel Bieclecki (em caso de chuva, no Auditório do Cedup)

23/11 – ITAIÓPOLIS

Horário: 9h

Local: EEB Virgílio Várzea

23/11 – PAPANDUVA

Horário: 19h30

Local: Salão Nobre da EEB Alinor Vieira Corte

24/11 – MONTE CASTELO

Horário: 9h30

Local: EEB. Valentin Gonçalves Ribeiro

24/11 – MAJOR VIEIRA

Horário: 19h30

Local: Auditório da EEB LUIZ DAVET

25/11- CANOINHAS

Horário: 19h30

Local: Biblioteca – SESC Canoinhas

26/11 – BELA VISTA DO TOLDO

Horário: 19h30

Local: Centro de Eventos Oscar Pereira

28/12 – TRÊS BARRAS

Horário: 9h

Local: EEB General Osório

28/11 – IRINEÓPOLIS

Horário: 19h30

Local: Centro de Uso Múltiplo Francisco Rudnik

29/11 – PORTO UNIÃO

Horário: 20h

Local: Faculdade Senac

Texto: Suzane Gobbi

Fotos: Mari Baldissera