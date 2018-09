Marco fundamental do Parque do Passo foi lançado no dia do aniversário de Mafra

A manhã do dia 8 de setembro começou presenteando os mafrenses com uma grande área verde, o Parque do Passo. O lançamento do marco fundamental atende aos anseios de toda população mafrense e um sonho de José Reitmeyer Netto, que permutou a área do passo de sua família com a Prefeitura de Mafra, possibilitando a implantação do parque.

O QUE ESPERAR

De acordo com a Administração Municipal, com a concretização do parque muitas ações irão resultar em benefícios substanciais para a população, pois além da preservação de um importante espaço de floresta ombrófila mista, será um espaço educativo e de lazer com trilhas ecológicas, área de caminhada e uma grande área de preservação intocada. “A realização desta permuta entre a Prefeitura de Mafra e família Reitmeyer representa o início de uma grande mudança na conscientização ambiental da população, valorizando esse rico patrimônio natural de todos nós”, declarou o prefeito Wellington Bielecki. Ele, se dirigindo diretamente à família Reitmeyer acrescentou: “o parque é um sonho que brotou no coração do Senhor José (Juca) e agora é de todos os mafrenses”. Em seguida, houve o descerramento do marco e a assinatura do termo de permuta. A prefeitura homenageou a família Reitmayer com um quadro contendo planta baixa do parque e distribuiu mudas de árvores produzidas no horto municipal para a comunidade presente.

DESDOBRAMENTOS

O Promotor de Justiça da 3ª Promotoria de Mafra, Filipe Costa Brener, explicou os trâmites para a concretização do Parque do Passo ao longo dos anos, como na abertura de um Termo de Ajustamento de Conduta com o município, a fim de garantir a preservação da área e sua fiscalização. Ele parabenizou a Administração municipal pelo empenho no projeto. “Hoje nós estamos colhendo os frutos e o Ministério Público deseja que este seja apenas o primeiro passo. Tem-se muito caminho a seguir dentro da preservação desta área e da utilização futura da mesma para fins educacionais, de pesquisa e preservação do meio ambiente. Isso para que tenhamos uma cidade sustentável e com boa qualidade de vida para todos”, declarou. Brener também parabenizou a polícia militar ambiental e a comunidade de Mafra pela dedicação que resultou nesta conquista.

ÁREA DO PASSO

Por meio do Decreto Municipal nº 4.103 de 28 de fevereiro de 2018, foi declarada de utilidade pública, área inserida no perímetro urbano, com uma superfície de 502.937,80 m². No total, o parque contempla 536 mil m². Esta área verde, com a implantação do Parque do Passo, terá 40% dela destinada ao lazer e educação (parque ambiental, área de caminhada, trilhas ecológica e área para educação), e 60% será área de preservação ambiental, uma vez é remanescente de mata atlântica no planalto catarinense.

PRESTÍGIO

A comunidade esteve presente prestigiando o ato. Também acompanharam o evento autoridades, membros de clubes de serviços, secretários e servidores municipais, entre eles o vice-prefeito municipal, Vicente de Paulo Bezerra Saliba; o procurador-geral do município, Luiz Fernando Flores Filho; o presidente da Câmara Municipal, Adilson Sabatke e demais vereadores, o comandante da GEMFA, tenente coronel Marcelo Pereira; o comandante da 3ª Cia da PM Ambiental em Canoinhas, major Cristopher Rudolf Froener; o sub-comandante da 3ª Cia da PM Ambiental em Canoinhas, tenente Marcelo Macedo; o presidente da Subseção da OAB, Francisco Nishioka; a conselheira estadual da Seccional da OAB/SC, Veridiana Mendes Lazzari Zaine; o presidente do Rotary Clube de Mafra, Sérgio Antonio Banach; o presidente do Sincomafra, Antonio Nahum Zaine; o representante do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, COARPA/BNAF e CRESOL, Vilson Kuaiva; o secretário executivo da Amplanorte, Hélio Daniel Costa, o presidente Associação Empresarial de Mafra – ACIM – Antonio Carlos Tiburske, a primeira-dama do município, Iara Shwaiga Bielecki e demais convidados.