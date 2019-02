O cargo de diretor da MDCK é de confiança - comissionado - e de livre nomeação do governador do estado

Compartilhar no Facebook

Na última semana a Maternidade Dona Catarina Kuss (MDCK), está sob o comando do novo diretor, Jefferson Lopes. Ele foi nomeado pelo governador Carlos Moisés e assume o lugar da antiga diretora Célia Bueno Saliba.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

O cargo de diretor da MDCK ̩ de confian̤a Рcomissionado Рe de livre nomea̤̣o do governador do estado. A nomea̤̣o de Lopes foi um indica̤̣o do PSL estadual

Jefferson Lopes foi candidato a deputado estadual alcançando mais de sete mil votos no estado, deste 3.965 em Mafra.