Matrículas para as oficinas culturais em Mafra iniciam no próximo dia 15

A Associação Amigos da Cultura Mafrense informa ao público que as matrículas para as oficinas culturais de 2019, iniciam na próxima terça-feira (15) e encerram no final do mês. A previsão é de que as aulas comecem no dia 04 de fevereiro. Neste ano serão oferecidos os seguintes cursos:

Violão; Teclado; Tricô; Crochê; Bordados; Patchwork; Pintura em Tecido; Pintura em Tela; Corte e Costura; Dança e Teatro.

As aulas serão feitas uma vez por semana e o valor da mensalidade é R$ 40,00. Os interessados devem se dirigir à Casa da Cultura de Mafra, preencher a ficha de inscrição (para efetuar a matrícula de menores de 18 anos é necessária a presença dos pais ou responsáveis).

A Casa da Cultura fica localizada ao lado da Biblioteca Municipal e o horário de atendimento para a realização das matrículas é de segunda à sexta-feira das 8 às 12 horas e das 13h30min às 18 horas, a partir do dia 15 de janeiro.

Mais informações podem ser obtidas diretamente na Casa da Cultura ou pelos telefones: 47 3642-0488 ou 47 9 9921-6174 (Professora Bernadete).