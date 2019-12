Matrix será exibido no Cineplus Emacite a partir desta quinta-feira (05)

Compartilhar no Facebook

Depois de revolucionar o cinema, Matrix volta às telonas para celebrar os 20 anos de lançamento do filme. E nada melhor do que relembrar esse filmão na telona do Cineplus Emacite.

Quem deseja assistir Matrix pela primeira vez, ou ter a oportunidade de rever o filme na telona do cinema, as sessões vão acontecer entre os dias 5 e 11 de dezembro, sempre às 21h. A exibição será legendada. Os ingressos antecipados podem ser obtidos na bilheteria do cinema ou pelo site da rede Cineplus: www.cinemacineplus.com.br/ingressos-online

Sinopse: Em um futuro próximo, Thomas Anderson, um jovem programador de computador que mora em um cubículo escuro, é atormentado por estranhos pesadelos nos quais encontra-se conectado por cabos e contra sua vontade, em um imenso sistema de computadores do futuro.

Gênero: Ação

Classificação: 14 anos

Duração: 2h16

Lançado em 1999, o primeiro Matrix conta a história de Thomas Anderson (Keanu Reeves), um hacker e programador conhecido no mundo virtual como Neo. Ele descobre que o mundo aparentemente real é controlado por máquinas e computadores que se alimentam da energia dos humanos. O filme ganhou duas sequências, Reloaded e Revolutions, lançados em 2003. A franquia ganhará um quarto longa, com as voltas de Keanu Reeves, Carrie-Anne Moss como Trininy e Lana Wachowski como diretora e roteirista. Laurence Fishburne, que interpretou Morpheus, não teve envolvimento confirmado.

Trailer: