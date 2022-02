Médicos dos ESFs de Mafra passam por atualização em saúde mental

Visando apresentar um panorama da saúde mental no município, bem como atualizar os profissionais da saúde que atuam nesta área, foi realizada na última quarta-feira, 16, atualização na área de saúde mental, para 15 médicos que atuam nas unidades de saúde do município (ESFs).

Na oportunidade foram apresentados os fluxos do atendimento de pacientes com problemas de ordem mental pela psicóloga Débora Popadiuki, as estatísticas dos atendimentos no CAPS I do município pelo psicólogo Tiago Feller e ainda os meios de abordagem da depressão na atenção básica pelo médico Enio Coimbra. O secretário municipal de saúde, Plínio Saldanha, destacou a importância de momentos como este. “Esta é uma oportunidade para se discutir ações relativas à saúde mental, o que estamos fazendo na prática para a manutenção da mesma e o que temos de ajustar”, explicou.

A atualização, que durou cerca de 6 horas, aconteceu nas dependências do SENAC de Mafra e foi organizada pelo coordenador dos médicos André Agostini e pelas coordenadoras Adriana Moro, do CAPS e Ivonete Pacheco, do NASF.