Meio ambiente é tema de evento realizado pela Escola Bituvinha

A manhã do dia 12 de junho foi festiva para a EMEB Bituvinha, do interior de Mafra, com as comemorações do Dia Mundial do Meio Ambiente, evento inicialmente marcado para o dia 5 de junho, mas transferido para a última quarta-feira em razão das chuvas. Para marcar a data a escola trabalhou junto aos alunos da Educação Infantil ao 5º ano, de forma multidisciplinar, questões relacionadas à preservação do meio ambiente como forma de preservar a vida. A participação dos pais também foi importante em todo o trabalho.

Para o evento os alunos declamaram poesias sobre a natureza, leram textos relacionados aos problemas do meio ambiente e formas de preservação, formaram slogans e apresentaram pinturas, todas relacionadas ao tema. E ainda utilizaram de uma boneca em cadeira de rodas para falar de inclusão.

Todas as ações fazem parte do projeto “Educação para a preservação” desenvolvido pela unidade, que também participa do projeto Escola Arteris. A educação para preservação do meio ambiente começou nos convites enviados, os quais contavam com desenhos de paisagens pintados pelos próprios alunos, a poesia “Era uma vez”, de Maria Dinorah e colocados em envelopes com borboletas coloridas também pintadas pelos alunos.

LEMBRANÇAS COM SLOGANS

Ao final das apresentações os alunos agradeceram a presença dos técnicos da Secretaria Municipal de Educação e dos pais e distribuíram lembranças também feitas por eles, com frases criadas com auxilio da família como: “Tudo começa por você, nós de mãos dadas com a terra”, da aluna Suelen Soares Lisboa, do 5º ano, ou “Não vamos deixar que o ser humano acabe coma natureza. Vamos juntos preservar”, do aluno Kailan Vitor Pires de Assumpção, do 2º ano, ou ainda “A Natureza é vida nova, cuide dela que nossa vida melhora”, da aluna Ketlin Nicóle Schade, do 5º ano.

A Coordenadora Pedagógica, Alcioneide Ambrosi parabenizou alunos e professoras pelas belas apresentações que encantaram os convidados. “Fico muito feliz em ver os alunos trabalhando o tema Meio Ambiente e envolvendo a arte, pois ela toca nossa emoção”. Ela reiterou a importância do cuidado com a natureza. “O meio ambiente foi feito como um presente para vocês, que são o futuro”.