Melhorias nas estradas do interior continuam em Mafra

Instalação e manutenção de bueiros no Butiá do Lageado, Vila Schafacheck e Augusta Vitória

Com a finalidade de manter as boas condições de trafegabilidade para o transporte coletivo, escolar, produtores rurais, escoamento de safra e para os moradores em geral que utilizam diariamente as estradas do interior, a Prefeitura de Mafra, por meio da Secretaria de Obras, está dando sequência aos trabalhos de manutenção de estradas. A instalação, manutenção e recuperação de bueiros para o escoamento de águas pluviais é um serviço contínuo para a equipe de trabalho da secretaria.

ESTRADAS PRINCIPAIS

Nesse sentido, nesta última semana, foi realizada a instalação de um bueiro com a colocação de 14 manilhas (tubos de concreto) de 80 cm de diâmetro, totalizando 14 metros de extensão na estrada principal do Butiá do Lageado.

Ainda em fevereiro foram feitos bueiros na estrada principal da Vila Schafacheck, conhecida como estrada da gavirova, com a colocação de 11 manilhas e na Vila Gude sentido estrada principal de Augusta Vitória, a colocação de 14 manilhas. Em ambos os serviços foram utilizados tubos de 80 cm.

PRÓXIMOS SERVIÇOS

Já nesta quarta-feira, 12, equipe da Secretaria estará na localidade de Campo São Lourenço, próximo ao Novo Rumo, realizando a manutenção de um bueiro já existente, colando mais três manilhas.

Para o Executivo Municipal é necessário que as estradas estejam em bom estado, com possibilidade de escoamento de água das chuvas, para garantir a segurança do transporte de estudantes e dos munícipes, bem como para dar condições para que os produtores e agricultores transportem sua safra.