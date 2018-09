Membros do Observatório Social visitam executivo mafrense

O objetivo da visita foi falar sobre as ações do Observatório Social desenvolvidas no município

Na tarde da última segunda-feira 27, os membros do Observatório Social, Francisco Kenji Nishioka, presidente da diretoria do observatório social do Brasil – Mafra, acompanhados dos demais membros: Marcelo Sallai, vice presidente para assuntos institucionais e de alianças do OSB Mafra, Miraci Severo Vieira, conselheira fiscal e coordenadora de comissão de monitoramento de licitações e contratos, e Viviane Heyse, conselheira fiscal e coordenadora da comissão de monitoramento da produção do legislativo, visitaram o executivo mafrense, onde foram recepcionados em seu gabinete, pelo prefeito Wellington Bielecki.

O objetivo da visita foi falar sobre as ações do Observatório Social desenvolvidas no município. Para a diretoria do OSB Mafra, a visita cumpriu uma das etapas de constituição do observatório no município. “Temos a certeza de que os mecanismos de controle social exercidos pelo OSB Mafra poderão contribuir para a melhoria da qualidade na aplicação dos recursos públicos do Município. Todos os membros do OSB Mafra, com seu trabalho voluntário e totalmente apartidário, estão comprometidos com a disseminação e aplicação de toda a metodologia desenvolvida pelo Observatório Social do Brasil, que hoje atua em 136 cidades brasileiras com um contingente de mais de 3500 voluntários”, concluiu Marcelo Sallai.

Na ocasião, o prefeito convidou os visitantes para participarem da Festa das Etnias 2018, que acontece de 7 a 9 de setembro. “O trabalho que o observatório realiza é mais um importante canal para divulgação da transparência das ações da administração municipal”, disse o prefeito. Ao final da visita, Wellington agradeceu a presença de todos, ratificando sua satisfação em recebê-los.