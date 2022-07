Meninas do basquetebol mafrense disputarão vaga no Estadual da Olesc

As meninas do basquetebol mafrense seguem na próxima segunda-feira, 25, para a cidade de Curitibanos, onde representarão Mafra na etapa estadual da 21ª edição da Olesc – Olimpíada Estudantil Catarinense, evento que reunirá mais de 3 mil atletas. As atletas da categoria de 14 a 16 anos já tinham vaga garantida pelos resultados apresentados na última edição.

Elas jogarão contra as equipes de Campos Novos, Criciúma e Florianópolis. Na segunda-feira enfrentam Campos Novos, pegando Criciúma na terça-feira e Florianópolis na quarta.

Atletas de Mafra

Com apoio da Prefeitura de Mafra, por meio da Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura/Departamento de Esportes, da ABAM Basquetebol e do Departamento Municipal de Esportes, sob o comando do Professor Plácido Gaissler Filho, defenderão as cores de Mafra as atletas: Ana Carolini dos Anjos Sebode,  Andressa Krol Deconto,  Ariele Krol Deconto,  Carla Eduarda dos Anjos Sebode,  Eduarda Esther Sabatke, Estela Koene, Gabriela Huren, Giovanna Iunszkovski, Maria Eduarda de Andrade , Maria Joana Pereira, – Maria Luiza Weck Grahl de Souza,  Tamyres Cristiane Karvat.

Olesc

Criada em 2001, a Olesc é um programa esportivo que envolve estudantes nas faixas etárias específicas para cada uma das 21 modalidades da competição, que são: atletismo, basquetebol (14 a 16 anos) , badminton, ciclismo, futsal, ginástica artística, ginástica rítmica, handebol, judô, karatê, taekwondo, natação, tênis, tênis de mesa, vôlei de praia, voleibol e xadrez.