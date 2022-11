Meninos do Projeto Social de Futsal visitam Prefeito Maas

O Prefeito Emerson Maas recebeu na quarta-feira, 16, a visita de crianças e adolescentes que participam do projeto social de Futsal do Prof. Vanderlei do Nascimento, conhecido no meio esportivo de Mafra como Banha. O Projeto se desenvolve atualmente com auxílio do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA, pela Associação Desportiva Mafra, em parceria com o Departamento Municipal de Esportes.

O Projeto de Futsal do Banha vem sendo realizado há mais de 30 anos na Escola Tenente Ary Rauen, englobando os bairros Vista Alegre, Vila das Flores e Vila Ivete, atendendo cerca de 80 meninos entre 11 a 15 anos.

O Prefeito agradeceu a presença e parabenizou o professor pelo trabalho realizado, que considerou como “um projeto de grande relevância social e de grande importância para toda a sociedade mafrense, principalmente para o futuro dessas crianças e adolescentes”.