Merenda de qualidade para alunos das escolas de Mafra

Refeições preparadas com dedicação e carinho, desde a elaboração dos cardápios, até o cozimento dos pratos. É o que se observa na alimentação escolar em Mafra, oferecida para os alunos das escolas da rede municipal de ensino. O Prefeito Emerson Maas acompanhou o momento do preparo em algumas escolas e constatou a qualidade da merenda oferecida, que inclui muita fruta, produtos da agricultura familiar e pratos quentes com “sustância” como quirera, carne de porco, feijão e arroz com frango, entre outros.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Os cardápios da Alimentação Escolar são elaborados por nutricionistas da Secretaria Municipal de Educação, que seguem a legislação vigente e se preocupam em adequá-los à s necessidades dos alunos, incluindo alimentos alternativos em caso de intolerâncias ou alergias – garantindo uma alimentação equilibrada e saudável e sempre que possível, utilizando produtos da agricultura familiar.

Os cardápios podem ser acessados na galeria de arquivos da Página da Prefeitura de Mafra, pelo link http://bit.ly/2whEC3a