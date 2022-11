Merendeiras de Mafra participarão do 2º Desafio “Empreendendo na Cozinha”

A Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura de Mafra lançou o 2º Desafio “Empreendendo na Cozinha”, com a finalidade de despertar nos (as) merendeiros (as) de Mafra a criatividade e a inovação. A novidade desta edição será a participação também de profissionais que atuam nas escolas do estado.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

As inscrições estão abertas podendo ser feitas até às 14 horas do dia 24 de novembro, de forma presencial, na Secretaria Municipal de Educação. No momento da inscrição os (as) candidatos (as) deverão apresentar a receita completa da preparação. A data do desafio é 28 de novembro, às 19 horas, no auditório da Amplanorte.

Aplicabilidade nas escolas

Os preparos, que poderão ser pratos doces ou salgados, deverão seguir as regras do PNAE. Os pratos serão avaliados pelos quesitos aparência, originalidade, sabor e possibilidade de aplicação nas unidades escolares.

As receitas inscritas serão submetidas à avaliação prévia das nutricionistas do Departamento de Alimentação Escolar, para análise da utilização de ingredientes permitidos na alimentação escolar, conforme legislação do PNAE.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Mais informações na Secretaria Municipal de Educação, pelo telefone (47) 3645-0735.

O regulamento completo pode ser acessado no site da Prefeitura de Mafra www.mafra.sc.gov.br