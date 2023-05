Mês da Luta Antimanicomial é marcado por diversas atividades em Mafra

Desde o final da década de 1970, maio é marcado como o mês de Luta Antimanicomial, celebrando a nova proposta de cuidado às pessoas com transtornos mentais a partir do fechamento de manicômios e do movimento de Reforma Psiquiátrica Brasileira

Em Mafra, a equipe de saúde mental, da Secretaria Municipal de Saúde, está promovendo eventos com o tema “Saúde Mental e o Direito à Cidade: construções e reinvenções possíveis para o habitar em liberdade”. Com eventos que vão de exposições a cerimônias oficiais, de 15 a 18 de maio, a luta antimanicomial será lembrada pelos profissionais de saúde, usuários do CAPS I Casa Azul e demais envolvidos na causa.

30 anos da Casa Azul

No mês de maio o Caps I Casa Azul completa 30 anos, com muitos motivos para comemorar. A coordenadora do Caps, Adriana Moro, contou que as comemorações para este aniversário estão sendo preparadas desde o início do ano. “Esse aniversário merece uma placa comemorativa que será descerrada durante a semana. Também fizemos reformas na infraestrutura da Casa como troca de telhado, pintura interna e externa, dentre outras benfeitorias”, disse. Adriana lembrou ainda que foram adquiridos, por meio de emenda parlamentar, equipamentos como eletrodomésticos e mobiliários.

No dia do evento de aniversário, 18 de maio, será feita homenagem aos fundadores, apresentações dos usuários da instituição e exposição dos trabalhos de arte e artesanato, nas dependências do Sicoob. A presença será restrita a convidados do CAPS e usuários da instituição.

Programação da semana festiva