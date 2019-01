Mesa diretora realiza primeira reunião de 2019 em Mafra

Na última terça-feira 08, a mesa diretora da Câmara de Mafra, se reuniu para definir as metas de 2019. O presidente Valdir Sokolski (PSB), o vice-presidente Eder Gielgen (MDB) e primeira-secretária Claudia Maria Bus (PTB) participaram da reunião.

O objetivo é realizar uma gestão com transparência, corte de gastos e participativa. A mesa definiu que continuará com o projeto Câmara Mirim, em que alunos do 8º ano de 13 escolas atuam como vereadores mirins e aprendem sobre política. Também continuarão com o processo licitatório da reforma do prédio da antiga Prefeitura, o qual está cedido por 30 anos, com renovação, para a Câmara Municipal de Mafra. Atualmente, a Câmara paga aluguel e divide o imóvel com a Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura. O prédio é antigo e não tem acessibilidade, o que dificulta o acesso das pessoas ao poder legislativo

O presidente Valdir afirmou que as realizações das ações dependerão de trabalho conjunto entre vereadores, funcionários e população.

Participaram da reunião o vereador Cirineu Corrêa Cardoso (PDT) e o diretor da Câmara, Clesiomar Witt.