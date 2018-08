Mobilização contra a Dengue será realizada pela Prefeitura de Mafra neste sábado (11)

Neste sábado, 11, a Prefeitura de Mafra em parceria com o 5º RCC – 5º Regimento de Carros de Combate realizará um dia de mobilização para a campanha “Dengue, Tô Fora!”. Essa ação acontecerá das 9h às 12h em seis pontos estratégicos do município. Na ocasião, será feita a coleta de diversos materiais recicláveis.

De acordo com a enfermeira Francesli Pereira, da Vigilância Epidemiológica da Secretaria de Saúde, durante essa ação haverá pontos de coleta de resíduos recicláveis em locais estratégicos dos bairros. “Estes bairros foram primeiramente contemplados com a ação por serem considerados locais de risco – bairros onde foram encontradas as larvas do mosquito Aedes aegypti”.

A finalidade dessa ação, segundo a secretaria de saúde, é de reforçar na população a necessidade de um cuidado constante, visando à eliminação de depósitos (latas, pneus, garrafas, lonas, etc.) que podem acumular água parada, evitando assim os focos do mosquito Aedes aaegypti e as doenças transmitidas por ele. “Essa ação é extremamente relevante para reforçar a importância do cuidado e prevenção às doenças transmissíveis pelo mosquito e a intenção da secretaria é fazer com que essa ação se torne rotina nos bairros”, destacou a secretária da pasta, Jaqueline Fátima Previatti Veiga.

COLABORE

A Prefeitura convida toda a população para que realize em suas casas uma varredura eliminando os criadouros do mosquito, separando os resíduos recicláveis e entregando no dia de mobilização em um dos pontos de coleta. A enfermeira Francesli também informou que durante a mobilização na Praça Lauro Muller haverá um pedágio educativo, que dará orientações à população quanto ao controle e prevenção à dengue. Já nos demais pontos de coleta haverá uma equipe que irá receber os materiais e orientar a população sobre o assunto.

PONTOS DE COLETA

– Frente à Unidade de Saúde do Vista Alegre

– Praça do Cemitério

– Frente à Unidade de Saúde do CAIC

– Praça Miguel Bielecki

– Praça Lauro Müller

– Praça da Igreja do Jardim América

O QUE PODE SER LEVADO

Durante a ação serão coletados os seguintes materiais recicláveis que serão destinados a Recivida:

– Plásticos, Garrafas, Sacolinhas

– PVC

– Óleo de cozinha usado

– Isopor

– Computador, Notebook, Tablet

– Televisor, DVD, Video-Game

– Vidros

– Metais

– Papéis, Papelão, Jornais

– Celular, Controles, Fios de Cobre

– Geladeira, Máquinas de lavar

– Fogão, Microondas, Forno, Depurador.