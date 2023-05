Moinho Werner vence Prêmio Destaque 2022 em Mafra

Noite de reconhecimento e gratidão aos empresários que moldam o futuro da comunidade mafrense aconteceu na sexta-feira, dia 19 de maio, quando a Prefeitura de Mafra, através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Cidadania e a Associação Empresarial de Mafra, entregaram o “Prêmio Destaque Empresarial”.

Dentre 90 empresas inscritas, a empresa Moinho Werner foi a grande vencedora da noite, recebendo o troféu destaque empresarial relativo ao ano de 2022 e ainda a placa de primeiro lugar da categoria de indústria.

Reflexões

O Prêmio Destaque Empresarial em sua terceira edição (2012, 2021 e 2022) tem como objetivo promover um momento de reflexão ao empresário, sobre a gestão da sua empresa, sobre temas como inovação, melhoria de produtos e serviços, aumento da sua competitividade e reflexões sobre a perenidade do seu empreendimento.

Seguindo requisitos técnicos sobre cultura de inovação, visão de futuro, valorização das pessoas e geração de empregos, foram selecionadas dentre as cerca de 90 empresas inscritas, 3 empresas por segmento, nas categorias comércio, indústria, serviços, responsabilidade social, maiores arrecadadores e, o empresário destaque de 2022. Foram parceiros no processo de – diagnóstico, avaliação e levantamento de documentações e evidências das empresas – o Sebrae de Santa Catarina, a Câmara de Dirigentes Lojistas – CDL Riomafra, a Ordem dos Advogados do Brasil – OAB/Subseção Mafra, o Centro de Educação Profissional – Cedup, a Universidade do Contestado – Unc, a Associação dos Municípios do Planalto Norte – Amplanorte, o Serviço Social do Comércio – Sesc e Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial – Senac.

Cidade + Empreendedora

Emocionado e feliz, o Prefeito Emerson Maas lembrou que ao assumir o Executivo mafrense levantou a bandeira de Mafra Cidade Mais Empreendedora e reeditou o prêmio Destaque Empresarial lançado inicialmente em 2012, quando então secretário municipal de Desenvolvimento Econômico. Ele afirmou que apesar de ser importante atrair novas empresas para a cidade, é também necessário fortalecer as já instaladas. Apresentou dados da gestão do município, demonstrando que o Executivo também está fazendo o seu trabalho de gestão. Falou das ações que vem implantando para auxiliar o setor produtivo e empresarial mafrense. “Estamos trabalhando para fortalecer cada vez mais as nossas empresas e para facilitar a vida dos nossos empreendedores, produtores e empresários em geral”, declarou.

O Vereador David Roeder falou representando o presidente da Câmara Municipal, Sérgio Luiz Severino. Disse conhecer a luta dos empresários e salientou que o Legislativo está sempre lutando pelo desenvolvimento da cidade. “Vocês estão de parabéns e o município precisa de vocês”, afirmou desejando sucesso aos empresários e ao Executivo pela ação.

90 guerreiros da competitividade, 12 destaques e 1 grande vencedor

O secretário de governo, desenvolvimento econômico, turismo e cidadania de Mafra, João Lázaro Lellis Ferreira, disse que na noite do evento se respirava gestão de qualidade, inovação,valorização das pessoas, responsabilidade social e ambiental, geração de emprego e renda e uma visão de futuro em Mafra. “Foram 90 guerreiros da competitividade, 12 destaques e 1 grande vencedor. Estamos resgatando este prêmio destaque empresarial para reforçar o empreendedorismo presente na nossa Mafra – cidade empreendedora”, afirmou. Segundo ele, na noite se observou desbravadores de uma gestão de excelência, que exercem a cultura da inovação, planejamento com visão de futuro, busca constante da valorização das pessoas e a geração de empregos diretos e indiretos e em especial a responsabilidade socioambiental. João Lázaro agradeceu aos empresários, à equipe de apoio da ACIM/CDL e à equipe da secretaria.

Para o presidente do Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico de Mafra – CODEM, Jeison Maikel Kwitschal a noite era de festa. Ele fez questão de parabenizar ao Executivo Municipal por encabeçar o evento; à s entidades envolvidas e à todos os empresários participantes e presentes. Colocou o Conselho à disposição de todos.

O Presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Mafra e Rio Negro, Edinelson Soares de Castro, disse que “o prêmio celebra o reconhecimento do trabalho, da dedicação e do caminho percorrido pelos empresários, em busca do sucesso”. Destacou que a CDL é parceira nessa ação, junto com a Prefeitura e demais envolvidos. Parabenizou os organizadores e os empresários e desejou sucesso a todos.

Papel fundamental no desenvolvimento da cidade

O presidente da Associação Empresarial de Mafra – ACIM, Anderson Cristian Lucow, afirmou que a noite de premiação celebrou não só os destaques empresariais, mas também reconheceu a importância dessas empresas para o município de Mafra e para a região do Planalto Norte Catarinense. “Mafra é uma cidade rica e as empresas desempenham um papel fundamental no desenvolvimento da cidade”, declarou. Parabenizou as empresas vencedoras e acrescentou: “vocês são o alicerce dessa cidade, contribuindo para o crescimento econômico e social e por isso merecem ser reconhecidos”.

A representante da Empresa Moinho Werner, Lucieli Licnerski Schimidt agradeceu o prêmio em nome do Sr. Egon Werner. “Muito nos alegra estar aqui recebendo este prêmio e contribuindo para o desenvolvimento da nossa querida Mafra”, declarou. E apresentou as considerações e apreço às entidades “que caminham conosco há décadas”.

Foram as seguintes as empresas destaque 2022

Empresa Destaque

Vencedor – Moinho Werner

Categoria Maiores Arrecadadores

Maior Arrecadador de ISS – Unimed

Maior Arrecadador de ICMS – Big Safra

Categoria Maior Produtor Rural

Vencedor – Dirceu Schelbauer

Categoria Comércio

1º Lugar – TWI Centro Automotivo Ltda.

2º Lugar – Doce Lar Rio Mafra

3º Lugar – Restaurante Caçarola

Categoria Serviços

1º lugar – Instituto Mix

2º Lugar – ADV Integra

3º Lugar – Hotel Emacite

Categoria Indústria

1º Lugar – Moinho Werner

2º Lugar – Visual Criativa

3º Lugar – Pedras Mil

Categoria Responsabilidade Social

1º lugar – Instituto Mix

2º lugar – Doce Lar Rio Mafra

3º lugar – ADV Integra