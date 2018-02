Moradores de Bela Vista do Sul reivindicam melhorias

Membros daquela comunidade explanaram as necessidades da buscando soluções com o auxílio dos vereadores.

Os moradores do distrito de Bela Vista do Sul, Mafra, se reuniram com os vereadores Adilson Sabatke (PP) e Cirineu Corrêa Cardoso (PDT), na última quinta-feira. Membros daquela comunidade explanaram as necessidades da buscando soluções com o auxílio dos vereadores.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Durante o encontro, os moradores Jair Roeder e Luciano Luis Griebler relataram as dificuldades do cotidiano do distrito. Em um primeiro momento, os moradores pediram um estudo de ampliação do distrito, o qual definirá tamanho de ruas, calçadas e outros. Segundo os moradores, é necessário planejar e organizar o distrito para que ocorra um crescimento harmônico e evitando futuros problemas.

Também solicitaram melhorias no acesso ao distrito pela BR-280 e melhorias na travessia da BR-116. Os vereadores encaminharam um ofício ao Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes (DNIT) pedindo informações se há projetos e o que pode ser feito naquela área. Além disso, os moradores solicitaram que a coleta do lixo seja ampliada para uma vez por semana. Os vereadores também encaminharam um pedido para empresa responsável, Seluma, verificando a ampliação do serviço. Também relataram problemas no abastecimento de água, por isso, os vereadores solicitaram esclarecimento a Companhia Catarinense de Águas e Saneamento (Casan).