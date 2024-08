Moradores de Mafra são preparados para início da operação do sistema de esgoto

A CASAN (Companhia Catarinense de Água e Saneamento) está realizando visitas aos clientes que serão beneficiados pelas obras do sistema de esgotamento sanitário (SES) de Mafra.

As visitas são conduzidas pela assistente social Meirieli dos Anjos que está devidamente identificada com crachá, por meio do Programa Socioambiental. O trabalho é realizado de porta em porta, permitindo uma abordagem direta e personalizada. O resultado é a comunidade mafrense ciente do esgotamento sanitário, interessada nos detalhes do projeto, querendo saber como se adequar e quais os benefícios para a saúde de todos.

Como saber se minha região será atendida?

O primeiro passo é identificar se o imóvel possui a Caixa de Inspeção (CI) instalada na calçada ou próximo. Nessa primeira etapa serão atendidos os bairros Vila Ferroviária, Vila Argentina, Buenos Aires, Centro entre outros bairros vizinhos. Também é importante conhecer as instalações sanitárias de sua casa (Fossa-séptica, filtro ou sumidouro).

Orientações

Os moradores devem ficar atentos às faturas da CASAN, pois através delas será realizado o aviso de autorização às ligações ao SES. Quando autorizado, o morador deverá providenciar adaptações para que o fluxo seja direcionado à Caixa de Inspeção instalada em frente aos imóveis. A Caixa de Inspeção é o ponto que marca até onde a CASAN tem responsabilidade sobre o sistema de esgoto.

É responsabilidade do usuário garantir a adequação técnica, a manutenção e a segurança das instalações internas da unidade, situadas além do ponto de entrega e/ou coleta. Além disso, os custos de mão de obra e materiais hidráulicos utilizados internamente, também, são de responsabilidade do proprietário.

Fique atento!

-Verifique onde estão as tubulações de esgotos dentro de seu terreno, até a fossa, filtro e sumidouro.

– Aguarde orientação/autorização da CASAN para desviar a tubulação da fossa/sumidouro para a Caixa de Inspeção (CI) instalada na calçada;

– Atenção! A água da chuva não é esgoto! Ela não pode ser direcionado para a rede coletora, pois pode provocar diversos problemas, como extravasamentos nas ruas. Essa água deve ser encaminhada à rede de drenagem.

– E sobre a caixa de gordura, o que fazer? É importante mantê-la. Antes de ser direcionado para a rede coletora, o esgoto de pias de cozinha e churrasqueiras deve passar por uma caixa de gordura, que retém esse resíduo para evitar o entupimento das tubulações.

Um conjunto de orientações deve ser seguido, conforme descrito no folder que está sendo entregue aos moradores. Essas informações também estão disponíveis no site da CASAN (https://www.casan.com.br/menu-conteudo/index/url/ligacao-de-esgoto). Esses materiais contêm instruções detalhadas sobre como realizar a conexão.

Ligações ainda não autorizadas

A CASAN reforça que não estão ainda autorizados as ligações ao Sistema de Esgoto do município. Somente quando toda a infraestrutura estiver operando comunicados serão enviados nas faturas. Conexões sem autorização poderão gerar retorno do esgoto no imóvel ou extravasamentos nas ruas da cidade.

Dúvidas técnicas sobre a instalação podem, também, ser esclarecidas na Agência da CASAN, localizada na Rua Tenente Ary Rauen, 631.