Moradores reclamam de vazamento e mau cheiro da estação de tratamento de água em hipermercado em Mafra

Nesta semana moradores próximos do Hipermercado Condor procuraram a nossa redação para reclamar do mau cheiro e do acumulo de moscas causados por um vazamento na estação de tratamento de água do mercado que fica na parte de trás do estabelecimento (rua Campos Novos).

Eles contam que o vazamento vem acontecendo há alguns dias. Mostraram, através de um vídeo, as moscas que ficam na calçada no local onde a água com mau cheiro escorre. Segundo eles já teriam entrando em contato com a gerência local, para proceder a reclamação e pedir providências, porém ainda não haviam solucionado o problema.

Em contato com a gerência local do hipermercado, nossa redação foi informada que durante todo o dia de ontem foi executada a limpeza e lavagem dos tanques onde é feita o tratamento de água com resíduos do mercado. Um caminhão de uma empresa especializada iria fazer a retirada do material.

Ainda segundo a gerência do Condor, além da limpeza o engenheiro responsável esteve no local junto com a empreiteira para que seja feito o reparo e obras para solucionar o problema. Lembraram ainda, que a estação faz todo o tratamento da água com resíduos para que ela não volte contaminada para o meio ambiente.

CLIMATIZAÇÃO

Nossa reportagem, aproveitou para questionar quanto à climatização do hipermercado, onde também existem reclamações de clientes quanto ao calor dentro da loja. A gerência informou que o projeto para a instalação dos aparelhos de ar condicionado já foi aprovado pela direção da empresa e que em breve serão instalados.