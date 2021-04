Morre o ex-prefeito Carlos Saliba por complicações da Covid-19

Compartilhar no Facebook

O Prefeito Emerson Maas decretou nesta quinta-feira (8), luto oficial por três dias pelo falecimento do ex-prefeito Carlos Saliba. O decreto nº 4.517, destaca a pessoa pública que foi o Dr. Carlos, “que desempenhou importante papel na vida administrativa do Município e Mafra”. Carlos Eduardo Bezerra Saliba foi prefeito de Mafra no período de 1997 a 2000.

O Executivo Municipal externa seu profundo pesar pela passagem do ex-prefeito, e se solidariza com a família enlutada.

Carlos Eduardo Bezerra Saliba faleceu às 2h de hoje no Hospital São Vicente de Paulo, com 64 anos de idade por complicações da Covid-19. Deixa enlutados esposa, filhos, irmão e demais familiares e amigos. Não houve velório. Seu sepultamento ocorreu hoje às 11h no Cemitério Municipal de Mafra.