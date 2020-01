Morte de recém-nascido na Maternidade de Mafra causa comoção popular

O post conta como foi o trabalho de parto de aproximadamente 24 horas que acabou em um procedimento de emergência sem sucesso, onde o bebê Wagner Mateus Petters, após ter nascido, tentou lutar incansavelmente pela vida, não resistiu e faleceu cerca de três dias depois.

Segundo relatado na rede social, próximo da meia-noite do dia 6 (segunda-feira) os pais foram para a MDCK, pois as contrações já tinham iniciado, ao chegarem à maternidade a mãe é encaminhada para esperar o nascimento do seu filho. O trabalho de parto se prolonga, 12 horas se passam, a dilatação chega a 9 cm com contrações a cada dois minutos. Neste momento é solicitado que seja feita uma cesariana, pois a mãe já não agüentava mais as dores e a gestão havia sido de risco, mas o pedido não é atendido. A médica de plantão diz estar tudo bem. O trabalho de parto continua, a espera pelo nascimento do filho chega próximo de 24 horas e o pai decide falar com médica para que seja feito o procedimento de cesárea e a médica diz que está tudo bem, vai escutar o coração do bebê e não escuta os batimentos. De forma rápida fazem o parto de forma natural, a neném nasce com complicações e é encaminhado para UTI Neo Natal. A mãe também tem problemas e um novo procedimento é feito para retirada da placenta. Na UTI Neo Natal recebe todo o tipo de tratamento para que sua vida seja salva, mas ele não responde ao tratamento vindo a falecer no fim da tarde do dia 9 (quinta-feira).

Questionada sobre o caso a direção da MDCK disse em nota não poder comentar o caso, pois segundo orientação do Conselho Federal de Medicina (CFM), não fornece o estado de saúde e não comenta informações de pacientes internados ou que venham a óbito na rede de assistência estadual.

NOTA NA INTEGRA DA MDCK FEITA PELA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

A Secretaria de Estado da Saúde de Santa Catarina, seguindo orientação do Conselho Federal de Medicina (CFM), não fornece o estado de saúde e não comenta informações de pacientes internados ou que venham a óbito na rede de assistência estadual.

Essa medida, que resguarda o paciente e equipe profissional, tem amparo no Código de Ética Médica, Capítulo IX, Artigo 75, em que é vedado “fazer referência a casos clínicos identificáveis, exibir pacientes ou seus retratos em anúncios profissionais ou na divulgação de assuntos médicos, em meios de comunicação em geral, mesmo com autorização do paciente”. Ainda no Artigo 73, parágrafo único, a divulgação permanece vedada “mesmo que o fato seja de conhecimento público ou o paciente tenha falecido”. Os interessados podem ler, na íntegra, no site do CFM.

TEXTO NA ÍNTEGRA PUBLICADO NAS REDES SOCIAIS:

A mãe espera por nove meses por aquele rostinho lindo, imagina cada detalhezinho do amor da vida dela, prepara o enxoval com tanto carinho, passa por todas as dores sangrando a gestação inteira com medo de não conseguir pegar seu amor no colo e mesmo assim se mantém forte, não perde a fé e a esperança, porque o seu amor supera tudo. O papai cuida e zela pelos seus dois amores, corre pra maternidade porque teve mais um sangramento, se mantém forte e logo tudo melhora, eles voltam para casa e a cada semana isso se repete, mas ele não desiste, afinal OS AMORES DA VIDA DELE precisam dele firme em todos os momentos. Enfim chega o grande dia, 06/01/2020 por volta de meia noite, a emoção corre pela casa, as contrações começaram, eles arrumam as coisinhas do seu filho tão amado e correm para a “MATERNIDADE” (se é que podemos chamar assim)… Chegando lá sua médica atenciosa acaba de sair do plantão, e eles ficam nas mãos de quem estiver na vez… A MAMÃE é encaminhada enquanto suas contrações aumentam a cada instante, a família e amigos todos torcendo e desejando saúde e felicidades à família, a mamãe e o papai se mantém fortes como sempre… Já se passaram mais de 12 horas em trabalho de parto, a dilatação da mamãe chega a 9 cm com contrações a cada 2 minutos, a mamãe não aguenta mais, afinal sua gestação foi toda complicada, eles suplicam para a “médica” fazer uma cesariana, mas ela fala q está tudo bem e replica: (- Você não me incomodou o dia inteiro, e agora quer me incomodar de noite mãe?), afinal a REGRA da “maternidade” agora é o “PARTO HUMANIZADO”… O tempo passa e a espera já está chegando a 24 horas de trabalho de parto, o PAPAI CHORA e pede a “médica” que faça uma cesariana enquanto a MAMÃE está perdendo as suas forças, mas a “doutora” repete que está tudo bem (- Veja papai como seu filho está bem), e resolve auscultar o coração do bebê e tem uma surpresa (ela não ouve as batidas), ela se desespera e corre para a sala de parto, a MAMÃE QUASE DESMAIA DE TANTA DOR, a “médica” não esconde que está preocupada e transmite seu nervosismo para os pais… Com muito esforço o neném nasce pelo “PARTO HUMANIZADO”, parto normal, mas a placenta não sai inteira, e a “médica” faz um corte enorme na mamãe para poder retirar parte da placenta que ficou em seu útero… Levam o bebê, ele estava com duas voltas de cordão umbilical em seu pescoço, não chora forte como o esperando, mas não tem nada em suas vias aéreas superiores… Estão colocam o pequeno guerreiro em ventilação mecânica com máscara de oxigênio, seu olhar é de desespero em busca de ar… São realizados exames e seu pulmão foi comprimido pelo fígado, ele não consegue respirar corretamente… Então vai direto para UTI neonatal, é entubado e seu corpinho ligado em mais de vinte máquinas para continuar vivo… Ele não responde ao tratamento e são feitos novos exames, uma veia do seu coração está quase “entupida”, ele precisa de uma cirurgia urgente, mas não tem força, não aguentaria um procedimento desses… A equipe médica não dá esperanças para os pais e fala que eles devem esperar o bebê responder ao tratamento… A família só pode orar, e pedir à Deus que proteja esse anjo, os padrinhos, pais e diácono fazem o batismo, e o príncipe é abençoado por Deus… Dia 09/01/20, por volta de 12h, o anjinho sofre uma parada cardíaca, a equipe consegue reanima-lo, mas seus rins param de funcionar… Mais uma parada cardíaca pelas 15h30min, e novamente conseguem reanima-lo, pequeno guerreiro… É 17h30min e sofre a terceira parada, desta vez ele não tem mais forças o seu corpinho tão frágil já não aguenta mais tanta dor…

Uma mãe leva seu maior amor na barriga e espera trazê-lo no colo para casa, mas não é assim que a maternidade que ela confiou para cuidar de suas vidas a entrega seu bebê…

E assim o nosso anjinho Wagner Mateus Petters, príncipe guerreiro que lutou até o fim se foi, agora está ao lado de Deus… Que a justiça seja feita esse anjinho ninguém mais pode trazer de volta, dinheiro nenhum paga a dor que esses pais estão sentindo, mas essa “médica” vai ter a punição que merece, onde está o juramento que fez na hora da formatura? E que sirva de lição para essa maternidade, é um lugar onde se dá a vida, e não se tira… Mas é só isso que vem acontecendo ultimamente, por causa de uma regra idiota, colocam em risco a vida de mãe e filho…

Você estará sempre presente em nossas vidas e em nossos corações príncipe. Maternidade Dona Catarina Kuss, vamos tomar uma providência por favor…