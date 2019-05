Moto Clube Guerreiros Espartanos fará a 2ª Feijoada Beneficente no dia 26

No próximo dia 26 (domingo), será realizada a segunda Feijoada Beneficente Riomafra, promovida pelo Moto Clube Guerreiros Espartanos.

O evento será no Recanto Parque Verde, situado as margens da BR-280, em frente à Cerâmica Vila Rica, em Mafra. O ingresso terá o custo de R$ 25,00 por pessoa. Crianças até 12 anos de idade não pagam ingresso. A feijoada – feita ao modo antigo: no tacho no fogão a lenha – será servida às 12h. Haverá ainda venda de bebidas a preços justos e também música ao vivo.

Parte de todo o lucro arrecadado será destinado a instituições que cuidam de crianças carentes. Compareça e colabore!