MoviMENTE Mafra terá novo horário de início

A Prefeitura de Mafra através da Secretaria de Saúde e da Diretoria Municipal de Esportes – DME, iniciaram no final de janeiro o Projeto “MoviMENTE Mafra”, onde estão sendo oferecidas à população Mafrense, atividades físicas ao ar livre.

As atividades estão sendo realizadas de segunda à sexta-feira na Praça Ferroviário Miguel Bielecki, e tem duração máxima de uma hora. O horário de início das atividades será às 19 horas a partir da próxima segunda-feira, 18. A mudança de horário ocorre devido ao fim do horário de verão. O projeto finaliza no dia primeiro de março.

A ação é uma atividade familiar, gratuita e sem limite de idade. Também não é necessário fazer inscrição prévia, o interessado precisa apenas se dirigir ao local nos dias e horários que tiver interesse e participar das atividades.

O objetivo dessa ação, segundo a Secretária de Saúde Jaqueline Fátima Previatti Veiga é “mobilizar a população para a prática de atividades físicas em conjunto e com isso promover uma melhora na saúde mental e qualidade de vida dos Mafrenses, auxiliando na prevenção de doenças e no combate ao sedentarismo”, ressaltou.

Segundo o Diretor de Esportes, Rafael Cavalheiro “nosso objetivo também é estimular a prática de exercícios físicos desenvolvendo atividades da maneira mais rápida e objetiva possível, evitando tornar o treinamento cansativo, concluiu.

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES MOVIMENTE MAFRA:

Atividade Dia da Semana Yoga Segunda-feira e quarta-feira Exercícios aeróbicos Terça-feira e quinta-feira Treinamento Funcional e Core Training Sexta-feira

CONSIDERAÇÕES IMPORTANTES

Os organizadores do projeto recomendam que os interessados em participar das atividades levem água, toalhinhas e vistam-se com roupas confortáveis para a prática de atividades físicas.

Para as aulas de yoga, a equipe organizadora solicita aos participantes que possuam tapete ou colchonete para essa prática, que levem esse material para a aula, pois será disponibilizado um número limitado de colchonetes.

Mais informações podem ser obtidas diretamente na Secretaria Municipal de Saúde, na Diretoria Municipal de Esportes ou através dos telefones: 3645-3931 (Secretaria da Saúde), 47 8402-8765 (Ouvidoria Saúde) ou 3642-0488 (DME).