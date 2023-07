Muita pedra chegando nas estradas no Interior de Mafra

Compartilhar no Facebook

É muita pedra espalhada pelo interior de Mafra. A administração Municipal de Mafra vem contando uma nova história, de reconquista da pedreira e com ela, de recuperação das estradas do meio rural, como há muito não se via.

Localidades como Bituvinha, Bituva Papuã, Avencal de Cima, Ribeirãozinho, Leonel, General Brito, Augusta Vitória, Rio do Cedro, Barracas, Campo Novo, Butiá dos Tabordas e muitas outras estão tendo atendimento contínuo de patrolamento e empedramento, de correção de via e recuperação de bueiros. É a Prefeitura Municipal, atendendo Mafra como um todo, garantindo as condições de ir e vir dos seus cidadãos.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

De 19 a 30 de junho

Serviços realizados pelas equipes da Secretaria Municipal de Obras no período de 19 a 30 de julho:

РEmpedramento e servi̤o de retroescavadeira em Bituvinha e Bituva Papụ;

РServi̤o de rolo em Avencal de Cima;

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

РReparos na estrada em Ribeiṛozinho;

– Patrolamento e empedramento em Leonel;

РPatrolamento e empedramento no Espig̣o do Bugre sentido Avencal de Cima;

– Reparos na estrada de General Brito sentido Barracas;

– Patrolamento e empedramento em Augusta Vitória;

– Patrolamento e empedramento em Rio do Cedro;

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

– Patrolamento e empedramento em Barracas e Campo Novo;

– Patrolamento e empedramento em Butiá dos Tabordas.