“Mulher Cheia de Saúde” levou lazer e informação às mulheres do Saltinho do Canivete

Levar informação para as mulheres do interior do município, foi o objetivo do evento “Mulher cheia de Saúde”, uma realização em parceria entre o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher – CMDIM e a Prefeitura de Mafra, por meio da Secretaria Municipal de Saúde com apoio das polícias Civil e Militar, Clube Soroptimista do Brasil, Câmara de Vereadores, ESF Manoel Braz Filho, CAPS I Casa Azul e Ordem dos Advogados do Brasil – Subseção de Mafra. O evento aconteceu na localidade do Saltinho do Canivete, na última sexta-feira, dia 10 de março, em alusão ao Dia Internacional da Mulher.

Na ocasião, as mulheres presentes participaram de meditação e Yoga, com Eli Terres; palestra com a psicóloga Danielli Cardoso; momento de beleza com Marcela Rosa e de Auriculoterapia e artesanatos (Caps). Todas as representantes das entidades participantes passaram a tarde prestando orientações e informações às mulheres.

Projeto a ser estendido

A Vice-Prefeita de Mafra, Celina Dittrich Vieira falou da importância da ação em parceria. “Essas entidades aqui reunidas compõem o Conselho Municipal da Mulher e trazem algo inédito e de muita relevância para as mulheres das localidades do interior. O evento que hoje iniciou pela comunidade de Saltinho do Canivete deverá ser estendido. “É um projeto que, pela sua importância, deverá ser levado para todas as localidades do interior e bairros distantes. Queremos ouvir as comunidades, pois a melhor maneira de se identificar e resolver um problema é conversando com aqueles que convivem e sofrem com determinada situação ”, declarou.

Celina falou das tarefas normalmente deixadas para as mulheres, como os cuidados com outras pessoas – filhos, marido, pais e outros – que desempenham muito bem e com amor – mas, muitas vezes, esquecem dos cuidados para com elas mesmas. “Nós queremos cuidar dos outros, mas devemos nos cuidar e nos amar”, afirmou.

O Secretário de Saúde de Mafra, Plínio Saldanha destacou o evento por ser um momento de comemoração, de reconhecimento da importância da mulher na sociedade e se estar atentos às suas demandas. “Ainda precisamos melhorar muito em vários quesitos quanto à saúde e os direitos da Mulher e a Secretaria de saúde está solicita à todas as dificuldades e de olhos abertos à esse enfrentamento que as mulheres vem tendo”, concluiu.

Conselho Municipal dos Direitos da Mulher

A Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, Valéria Gonçalves mencionou A importância de divulgação dos direitos da mulher que devem ser levados ao conhecimento de todos. “A gente sabe dos direitos, conhece sobre eles, mas muitas vezes as mulheres não sabem como acessá-los, como procurar, como exercer esses direitos e, por isso, resolvemos trazê-los até o interior do Município nesse evento”. Ela explicou que esse foi um projeto piloto e que será realizado pelo Conselho nas demais localidades tanto do interior como da cidade. “Iremos atender todas as regiões, utilizando como base as unidades de saúde e suas abrangências dos 13 ESF. Valeria agradeceu a presença de todas, das entidades, do apoio da Secretaria Municipal de Saúde, Educação, Cultura e Esporte, Meio Ambiente e Assistência Social, do ESF local e dos profissionais que ficaram à disposição.

Ordem dos Advogados do Brasil

A Dra. Patrícia Gaio colocou a OAB à disposição de todas. “Esse é o dia para o cuidado da saúde e de entretenimento de vocês. Mas estaremos à disposição para quaisquer esclarecimentos”.

Clube Soroptimista do Brasil

Emocionada, Ivete Krambeck explicou a finalidade do Clube Soroptimista do Brasil: “Somos mulheres que se dedicam por meninas e mulheres e oferecemos cursos para ajudar a terem uma formação, a se profissionalizarem”.

Delegacia de Proteção ao Adolescente, à Criança, à Mulher e ao Idoso.

A policial Clenice Borba explicou que toda a violência contra a mulher é atendida na Delegacia. Ela colocou a delegacia à disposição para quem tiver qualquer problema, precisar de esclarecimento, tirar dúvidas ou mesmo para efetivo atendimento em caso de agressões.

Polícia Militar de Mafra

A Polícia Militar de Mafra participou com duas representantes, a cabo Juliana Nasato falou dos direitos das mulheres. A Policia atua no atendimento às vítimas de violência doméstica e no cumprimento de medidas protetivas. “Vamos cuidar umas das outras e buscar nossos direitos”, afirmou.

Procuradoria da Mulher na Câmara

A procuradora da Mulher na Câmara de Vereadores de Mafra, Dircelene Dittrich Pinto, parabenizou os organizadores pela iniciativa e às mulheres pela passagem do dia 8 de março. Disse que a Câmara de Vereadores está à disposição para atendimento às mulheres.

Meio Ambiente

O departamento de Meio Ambiente da Prefeitura participou da ação com a implantação de um jardim de lavandas no ESF Manoel Braz Filho.