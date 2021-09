Mulher fica gravemente ferida após violência doméstica

Por volta das 18h de sábado, dia 18, uma guarnição deslocou até o Loteamento Santa Terezinha, Bairro Vila Ivete, onde uma mulher de 36 anos foi agredida pelo seu companheiro. A vítima foi conduzida a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) pela guarnição do Corpo de Bombeiros com lesões graves.

O autor não se encontrava no local, foram realizadas buscas porém não foi localizado. Na UPA, a vítima relatou aos policiais que estava em uma confraternização em sua residência, e que seu amásio, alcoolizado, lhe agrediu com socos na rosto e a derrubou no chão, momento em que familiares o seguraram, tendo seus vizinhos acionado a PM. Relatou ainda que não é a primeira vez que o companheiro lhe agride, e que já teve um braço quebrado pelo autor em outra data.

Desta vez, as agressões resultaram em fratura na face. Diante dos fatos foi confeccionado o Boletim de Ocorrência, expedida Guia de Exame de Corpo de Delito e orientado a vítima sobre seus direitos no âmbito da Lei Maria da Penha.

FURTO A ESTABELECIMENTO COMERCIAL

Na madrugada de sexta-feira, 17, foi registrado um Furto a um bar na Rua Primeiro de Maio. De acordo com ligações a Central de Emergências, a porta do local estaria

Arrombada, fato que foi constatado pela guarnição. O proprietário, que chegou logo em seguida, constatou o furto de uma TV, marca Philips 32″ que estava fixada na parede, e R$ 264,00 em moedas – valor que estava no Caixa. Diante dos fatos, a vítima foi orientada e foi confeccionado o boletim de ocorrência.

ACIDENTE DE TRÂNSITO CAUSADO POR EMBRIAGUEZ AO VOLANTE

Por volta de 0h30 do dia 17, sexta-feira, a Polícia Militar foi acionada na Rua José Cassias Pereira para atendimento de acidente de trânsito. No local, um veículo IMP/Fiat Tipo colidiu em um caminhão Agrale/8700, o qual estava estacionado na via pública. O condutor do Fiat Tipo declarou ter ingerido bebida alcoólica, sendo convidado a realizar o teste do etilômetro, o qual resultou em 1,04 Mg/L. Foi verificado ainda que o condutor não era habilitado. Diante dos fatos, foi dado voz de prisão ao condutor e conduzido o mesmo para a delegacia de Polícia Civil, bem como foram tomadas as medidas administrativas cabíveis.

PM RECUPERA MOTOCICLETA FURTADA

Por volta das 19h30 de sexta-feira, 17, a Polícia Militar deslocou até a Rua Ernesto Litz, bairro Faxinal, onde uma motocicleta foi furtada. O proprietário relatou aos policiais que deixou sua motocicleta, uma CG Honda/CG 150 FAN, atrás da sua residência, a qual não possui muro ou cerca. Após colherem as informações, os policias iniciaram buscas nas proximidades, pois constataram que a motocicleta foi empurrada pela parte de trás da residência. Percorreram o rastro deixado pela moto, o qual passava pela via pública e por uma área de pastagem. Ao verificarem uma área de mata próxima, lograram êxito ao encontrar a motocicleta, a qual foi recolhida para perícia.

PM RECUPERA MOTOCICLETA FURTADA E PRENDE HOMEM POR RECEPTAÇÃO

No último sábado, 18, por volta das 18h, durante rondas no bairro Vista Alegre, uma guarnição abordou uma motocicleta que transitava na Rua Balduíno Shultz. O veículo, uma Yamaha/YBR125 Factor ED, estava com os faróis e lanternas apagados. Em consulta ao sistema disponível constatou-se que a motocicleta estava com registro de furto/roubo. O condutor, um homem de 23 anos, alegou que havia comprado a motocicleta na mesma data, na localidade de Rio Branco, próximo a BR-116. Relatou ainda que pagou a moto com um relógio da marca Technos e R$400,00 em espécie. Diante dos fatos, foi dado voz de prisão ao condutor do veículo e conduzido o mesmo à delegacia, bem como foram apresentadas à Polícia Civil informações do vendedor da motocicleta.

LESÃO CORPORAL LEVE

A Polícia Militar deslocou na tarde de sábado para atendimento de Lesão Corporal na Rua Brasil, bairro Faxinal. O fato ocorreu por volta 18 horas, e quando da chegada da viatura a vítima, um homem de 31 anos, já havia sido conduzido para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) para atendimento médico. Na UPA, a vítima relatou que durante uma discussão com seu primo, este tentou lhe acertar uma facada no abdômen, mas que a vítima desviou vindo a lesionar seu braço direito. Diante dos fatos foi confeccionado o presente Boletim de ocorrência expedido Guia de Exame de Corpo de Delito, bem como orientado a vítima.

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

A Polícia Militar prendeu um homem por violência doméstica no último sábado. O fato ocorreu por volta das 21 horas na Localidade de Espigão do Bugre. A vítima, uma mulher de 23 anos, relatou que teve uma discussão com seu companheiro, um homem de 30 anos, e que este a agrediu com um tapa no rosto, momento em que a vítima revidou a agressão, sendo o casal separado por familiares. Ainda, que em determinado momento o autor estava de posse de uma Faca, e a ameaçou para evitar que ela acionasse a PM. Diante dos fatos, os dois foram conduzidos para a Delegacia de Polícia Civil. Para as providências cabíveis.

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

Por volta das 23h50 de sábado, 18, a Polícia Militar deslocou até um condomínio na Rua Verador Antenor Rauen, onde registrou um boletim de Violência Doméstica. A vítima, uma mulher de 24 anos, relatou que estava na casa de seu companheiro, quando durante uma discussão, este a agrediu com socos chutes, e e tentou sufocá-la. Eem seguida fugiu para sua casa e acionou a PM. A vítima apresentava lesões na face, pescoço, braços e pernas. Diante dos fatos foi confeccionado o boletim de ocorrência, expedido Guia de Exame de Corpo de Delito e orientado a vítima.

FURTO DE BICICLETA

Na madrugada de segunda-feira, 20, uma guarnição deslocou até a Rua Vitorino Bacelar, no Centro, para registrar um Furto. A vítima, um jovem de 18 anos, relatou que deixou sua bicicleta de cor branca, da marca Fischer, do lado de fora de uma tabacaria, e que ao sair percebeu o furto. Diante dos fatos foi confeccionado o boletim de ocorrência e orientado a vítima.

FURTO A RESIDÊNCIA

No Domingo, 19, a Polícia Militar foi acionada por volta das 06h30 na Avenida Presidente Nereu Ramos. No local o solicitante relatou que sua mãe estava sozinha em casa, quando ladrões entraram pelo telhado da casa. Que a senhora acendeu as luzes por volta das 3h30, ao constatar pessoas dentro de sua casa, porém os agentes conseguiram furtar diversas ferramentas. Diante dos fatos, foi registrado o boletim de ocorrência e orientado o solicitante.

FURTO DE MOTOCICLETA

Na segunda-feira, 20, por volta das 2h da madrugada, a Polícia Militar foi acionada na Rua Wenceslau Muniz, bairro Vila Nova. No local, o solicitante relatou que estava em um Bar, e que ao sair verificou que haviam furtado sua motocicleta Honda CG 125 Fan, de cor preta, placa MIO8575. Foram realizadas buscas, contudo até o momento a motocicleta não foi localizada. Diante dos fatos foi confeccionado o Boletim de Ocorrência e a vítima foi orientada.

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

Na madrugada de Segunda-feira, 20, uma Guarnição Policial deslocou até uma residência na Rua Servidor José Hilário Bilinski, bairro Vila Nova, para atendimento de Violência Doméstica. A vítima, uma mulher de 33 anos, relatou que seu companheiro a agrediu com socos, causando lesões nos braços e no rosto. Quando a guarnição chegou no local o agente já havia fugido. Foram realizadas buscas, porém o autor não foi localizado, sendo a mulher orientada dos seus direitos no âmbito da Lei Maria da Penha.

FURTO A ESTABELECIMENTO COMERCIAL

Na segunda-feira, 20, por volta das 6h45, a Polícia Militar registrou um arrombamento em um bar na Rua Coronel Vitorino Bacelar, Centro de Mafra. O proprietário afirmou que foram furtados 6 garrafas de bebida alcocólica, 66 maços de cigarro e R$ 500,00 em espécie. A guarnição constatou que a porta de acesso ao bar foi arrombada com uma barra de ferro e que seus cadeados foram danificados. No local foi deixado um aparelho celular da marca Samsung, o qual foi recolhido a juntado ao Boletim de Ocorrência.