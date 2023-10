Mulheres agricultoras entram em campo para transformar atividade produtiva em negócio

Neste sábado, dia 30, a tradicional Feira do Produtor, que acontece semanalmente na Praça Lauro Müller, no alto de Mafra, terá importante inovação. Mulheres agricultoras de Mafra entram em campo para comercializar produtos produzidos por elas mesmas em  suas  propriedades. A feira acontece das 7 às 12 horas.

As produtoras, num total de 14 estão participando do Programa “Mulheres em Campo”, do SENAR,  criado para despertar o interesse pelo empreendedorismo. No dia 30 de setembro, como parte do curso, acontece a “Feira Aula do Curso”, quando elas  comercializarão os produtos planejados durante o programa. A ação é da Secretaria Municipal de Agricultura Interior, em parceria com o SENAR.

Elas vão oferecer novas opções de produtos para a população adquirir, como doce de leite, requeijão, tortas, pão salgado, bolachas, bolo de pote, pirogue, empadão, lingerie sob medida, suculentas, flor comestível e produtos da agricultura familiar.

Descoberta do potencial de cada uma

“Mulheres em Campo” desenvolve competências de empreendedorismo e gestão, orienta na descoberta do potencial de cada participante e da propriedade, ensina a planejar e a transformar uma atividade em negócio.