Mulheres produtoras expuseram produtos na Feira da Agricultura Familiar

A chuvosa manhã de sábado não foi empecilho para o sucesso da apresentação das produtoras de Mafra, que fizeram o Curso do SENAR “Mulheres em Campo”. Elas  expuseram seus produtos durante a Feira da Agricultura Familiar, na Praça Lauro Muller. A Feira foi uma aplicação na prática dos conhecimentos obtidos durante o período de capacitação.

O programa “Mulheres em Campo” desenvolve competências de empreendedorismo e gestão, orienta na descoberta do potencial de cada participante e da propriedade, ensina a planejar e a transformar uma atividade em negócio.

Conforme Cristiane Cruz, orientadora do SENAR, as participantes puderam identificar oportunidades nas propriedades, por meio das orientações recebidas no curso. Ela destacou algumas situações interessantes como o de uma produtora que identificou, em uma flor comestível que tinha na propriedade,  uma possibilidade de negócio. “Ela pode criar a logo da propriedade e desenvolveu a embalagem”, explicou. Para ela o curso é bem interessante e visa desenvolver as características empreendedoras nas mulheres, superando medos e desafios.

Aprendendo a precificar os produtos

A produtora Jucélia Grossel, da localidade de Avencal do Meio participou do curso com a vontade de aprender mais sobre como precificar seus produtos para a venda. “Com o curso tive muita aprendizagem e pude constatar que meu preço está correto, o que era minha principal dúvida. Aprendemos a precificar e pude observar que estamos tendo lucro, o que foi positivo no meu caso”. Jucélia vende produtos coloniais como requeijão, pão caseiro integral, bolachas e manteiga.

A empresária Eugênia participou de vários cursos do SENAR. Recentemente começou a confeccionar lingerie e também estava em dúvida sobre a precificação dos seus produtos. O diferencial das suas confecções são as peças sob medida. “Aprendemos que para colocarmos os preços em nossas peças precisamos levar em consideração muitos fatores, inclusive a depreciação do ambiente e do maquinário. Nesse curso analisamos vários fatores para verificar se o preço estava de acordo ou não. “O curso foi muito bom e recomendo a todos”, avaliou Eugênia.

O Secretário da Agricultura e Interior de Mafra – realizadora do curso em parceria com o SENAR – Nereu Martins Carvalho parabenizou as mulheres capacitadas pelo SENAR, que estavam expondo  no sábado e à todos os feirantes da Feira da Agricultura Familiar, que semanalmente participam aos sábados pela manhã, na Praça Lauro Muller comercializando seus produtos diretamente da propriedade para a mesa das famílias. Ele fez o convite para que  todos prestigiem e valorizem a Feira da Agricultura Familiar.