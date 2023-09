Munícipios da região destinam alimentos para cidades afetadas por enxuradas e alagamentos

Durante duas semanas foram arrecadados alimentos para apoiar as famílias arrasadas do Rio Grande do Sul, nas regiões afetadas por temporais, enxurradas, alagamentos e enchentes. Uma forma de trazer o cidadão mafrense para contribuir, foi unindo o Concerto da Banda da 5ª Brigada de Cavalaria Blindada, que ocorreu no dia 18 de setembro, última segunda-feira, utilizando a troca de ingressos por 1kg de alimento. Ao todo foram mais de 500 ingressos trocados por alimentos, tornando possível fazer uma grande contribuição.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Mafra já sofreu por diversas vezes e passou por estado de calamidade pública, e em todas estas foi ajudada, segundo o Chefe do Executivo e Presidente da Amplanorte – Associação de Municípios do Planalto Norte Catarinense; declarou “agora chegou a nossa vez de ajudar, e nós sabemos o quanto precisamos quando passamos por estas situações, e agora podemos ajudar e estamos ajudando com o que for preciso, pois nosso povo é assim, batalhador, guerreiro e dedicado, e apoia os outros que estão necessitando agora.”

Foram arrecadados 300kg de alimentos, 180kg de cestas básicas, aproximadamente 1.000 peças de roupas e sapatos, 223 produtos de limpeza e kits de limpeza, 500 garrafas de água, 446 produtos de higiene pessoal, mais de 80 peças de roupas de cama e cobertores, entre outras coisas como móveis, colchões e pacotes de ração para animais.

O caminhão sai hoje de Mafra sentido Rio Grande do Sul, passando por municípios vizinhos como Rio Negrinho, São Bento do Sul e segue por outras cidades, arrecadando o que for doado para ajudar os que necessitam.