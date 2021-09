Museu Ferroviário de Mafra é inaugurado

Na manhã deste sábado (04) houve a inauguração do Museu Ferroviário de Mafra, nas dependências da antiga estação ferroviária.

Endereço: Rua Benemérito Pedro Kuss, s/n (anexo a Secretaria Municipal da Assistência Social e Habitação)

Horário: 8 às 12h e das 13h30 às 17h de segunda a sexta-feira (esta informação poderá sofrer alterações)

Informações: (47) 3645-5085

Na ocasião homenagem ao Ferroviário Pedro Moreira Benedito. O evento teve a presença do prefeito de Mafra, vice-prefeita e demais autoridades e convidados. Colaborações: empresário Carlos Nitz – doador da bancada expositora do Museu; professor e historiador Sandro Moreira; professor Ricardo Correia, por meio do Colégio Excelência – doador da maquete ferroviária e demais apoiadores que auxiliaram na concretização do Museu.

